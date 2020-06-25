اجتماع وزير الطيران المدنى بوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القاهرة اليوم

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمكتبه بمقر وزارة الطيران المدنى لمناقشة الإستعدادات الخاصة لإستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس اداره شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومساعده الطيار حسن منير .

تناول اللقاء آليات التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدنى للإعداد الجيد للبطولة بالتعاون مع الإتحاد الدولى لكرة اليد وجميع الوزرات المعنية من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر أمام العالم، حيث تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة فى البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر وكذا مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى للبطولة .

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة تشارك دائماً فى تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة والبطولات الرياضية التى تستضيفها مصر ولا تدخر الجهد فى تقديم كافة سبل الدعم لضيوف مصر، مؤكداً سيادته على جاهزية المطارات المصرية لإستقبال جميع الفرق والبعثات الرياضية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الحجر الصحى.

وأضاف منار أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات الخاصة لضيوف مصر وتكوين فرق عمل على أعلى مستوى من المهارة والحرفية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر فى يسر وسهولة وأكثر أماناً. وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاون مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير .

وأثنى صبحى على حرص وزارة الطيران الدائم على دعم البطولات الرياضية وتقديم سبل الدعم والرعاية لها، مشيراً أن تنظيم جمهورية مصر العربية لهذه البطولة يؤكد قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وذلك لما تمتلكه مصر من كوادر ذات خبرة عاليه في مثل هذه الأحداث الهامة. مشيداً بالدور الوطنى الكبير الذى يؤديه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحرصه على المتابعة والتنسيق المستمر مع الوزارة بما يرفع من شأن منظومة كرة اليد المصرية ووضعها دائما على منصات التتويج العالمى.