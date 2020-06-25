شعراوي يتفقد أعمال توسعة الشارع والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء عبد عيد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال التطوير الجارية للمحاور والطرق المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقام المحافظ بعرض جهود المحافظة خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلي إزالة عدد من الإشغالات بالمنطقة من بينها ٨ جراجات بطول الطريق وعدد من الأكشاك والورش وملعب عشوائي لكرة القدم. وأشار الهجان إلي انه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين حملات الازالات المشار إليها ، كما تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بمنطقة التطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الخلفي لمجمع شركات البترول عبر تنفيذ حملة نظافة عامة للطريق وتشجيره وصيانة ودهان الأرصفة .

وأضاف المحافظ أنه تم دفن عدد من كابلات الكهرباء والاتصالات حتي لا تتعارض مع أعمال التطوير الجارية ، بالإضافة إلي صيانة جميع أعمدة الإنارة بالمنطقة وتعديل خطوط المياه والغاز. وأوضح الهجان انه تم توقيع برتوكول بين المحافظة و الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتنفيذ باقي أعمال التطوير بمحيط المنطقة البترولية وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلف ٩٠ مليون جنيه ، تتضمن تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الخصوص ومطالع ومنازل الطريق الدائري الرابطة علي المشروع بالإضافة إلي تطوير طريق ترعة الزنانيري وربطه مع طريق ترعة التوفيقية ، وإنشاء كورنيش بعرض ٥ أمتار وتغيير منظومة الإنارة الرئيسية بالمنطقة بالإضافة لبعض الأعمال الإنشائية الاخري.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة من جانب المحافظة والشركات العاملة بالمشروع سواء القطاع العام والخاص . ووجه الوزير بضرورة طلاء ورفع كفاءة المباني علي المحاور الرئيسية المؤدية لمجمع التكسير الهيدروجيني وسرعة نهو أعمال اللاند سكيب ، ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمجمع. وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية فى شارع مسطرد القديم المؤدى الى مجمع شركات البترول ، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر ، ووجه شعراوي بإستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القليوبية والقاهرة للإنتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.