شعراوي يتفقد طرق متابعة الحالات الصحية للطلاب داخل الامتحانات

تابع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للمدرسة اليوم الخميس عملية سير امتحانات الثانوية العامة ، مروراً الطلاب ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم. وطالب شعراوي الطلاب بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم ، كما حرص الوزير علي تسليم عدد من الكمامات الطبية لبعض الطالبات خلال دخولهم الي اللجان. جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس ، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي بهتيم الثانوية بنات، و الإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

كما تفقد شعراوي بعض لجان الامتحان داخل المدرسة أثناء دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس. كما قام الوزير والمحافظ بمتابعة سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التى تعانى من أية أعراض، من جانب طبيب متخصص. حيث استمع شعراوي والهجان إلي شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور علي اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لاي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب.

كما أطمأن الوزير من عدم وجود اي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في المدارس التي قام بزيارتها وتواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع اي طوارئ. وناشد وزير التنمية المحلية ، عدد من أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبناءهم الي مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القليوبية وكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلي رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن. ومن جانبه أشار الهجان إلي انه تم تجهيز اللجان بالمحافظة بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيب أو زائر صحي على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان كما تم توفير 12 سيارة إسعاف ، مشيراً الي وجود تعليمات بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات و التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.