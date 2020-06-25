زيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد حتي 24 يونيو2020، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مُشيرة إلى موقف مستشفيات الفرز والإحالة في عدد من المحافظات. ونوهت وزيرة الصحة والسكان إلي أنه تم توزيع العلاج على حالات العزل المنزلي والمخالطين بواقع توزيع (11302) حقيبة على الكبار والأطفال، و(107589) حقيبة على المخالطين من الكبار والأطفال.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، سلطت الدكتورة هالة زايد، الضوء على أنه تم توزيع الخدمات لعدد 93 مستشفى بحيث يتم تلقي الخدمة من خلال 122 مركزا و 33 قافلة طبية متنقلة، موضحة أنه يتم استكمال المبادرة تباعاً بالمحافظات، حيث بدأت الخدمة يوم 20 يونيو في (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وفي 21 يونيو في محافظة الفيوم، وفي 22 يونيو في محافظات (الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية)، مضيفة ان إجمالي عدد المنتفعين في 8 محافظات وصل في الأسبوع الأول إلى (5542) منتفعا.

أما بالنسبة لإجراءات عودة السياحة بالتعاون مع وزارتي السياحة والطيران، فأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم انشاء الغرفة المركزية لادارة المنشآت الصحية بمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسى مطروح) بوزارة الصحة و السكان مع وجود ممثلين من وزارتي السياحة والطيران وذلك لمتابعة اجراءات سير العمل وتتبعها غرف فرعية بالمحافظات. وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم التعاون مع غرفة السياحة لتدريب الأطقم الطبية وغير الطبية في الحجر الصحى والمنشات الطبية على كيفية استقبال السائحين و أصول و آداب التعامل، فضلاً عما تم بالتعاون مع غرفة السياحة للتدريب على كيفية فرش و تجهيز المنشآت الصحية على مستوى فندقى.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان إجراءات الحجر الصحي الواجب اتباعها عند استقبال الزائرين، سواء المتعلقة بالركاب، أو عمليات المطار، أو شركات الطيران، أو على متن الطائرة. كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، “الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج والمنشآت للقطاع الحكومي والخاص”، مشيرة إلى المحاور الرئيسية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل وفي مقدمتها رفع الوعي الصحي بين العاملين (والمواطنين المترددين بشكل متكرر) على مكان العمل أو المنشأة، إلى جانب ترصد المرض في جميع المنشآت، وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبهة، والنظافة العامة والتطهير، هذا فضلاً عن كيفية الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المواطنين في أماكن محدودة. وفي ختام عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى التعليمات الدورية بشأن ضوابط الإجازات المرضية لمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).