وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية تركمانستان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 25 يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان “رشيد ميريدوف”، حيث تناول الاتصال بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين استعرضا مواقف ورؤى البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المُستجد حيث أكدا على أهمية التعاون والتضامن الدولي لمكافحة الجائحة والتصدي لتأثيراتها وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة.

وأضاف حافظ أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور الثنائي وتبادل الزيارات بين البلدين، لدى استئناف حركة الطيران، بما يُسهم في تعزيز أواصر التعاون المُشترك.