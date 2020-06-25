“الزراعة” ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأختام مزورة تستخدم للذبح خارج المجازر

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم ضبط احد كبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وذلك بقرية بهواشى مركز منوف محافظة المنوفية حيث تمكن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية من ضبط المتهم وبحوزته عدد ستة أختام للحوم مزورة 5 بقرى 1 جاموسي تحمل اسم مجزر برقيم بالمنوفية وعدد ثلاثة زجاجات مادة ملونة كما تم ضبط 300 كجم لحوم بالقرية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واحالته الى النيابة المختصة