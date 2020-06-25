تحرك دولي جديد بشأن سد النهضة 

دعا “رامافوزا “، رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، لعقد اجتماع طاريء لمكتب الاتحاد الإفريقي مع الأطراف الثلاثة لقضية سد النهضة “مصر وإثيوبيا والسودان، علي مستوي القمة غدًا الجمعة 26 يونيو، بتقنية الفيديو كونفرانس في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، موضحا انه كلما تأزمت المفاوضات تأتى اجتماعات الرؤساء لتعطى دفعة جديدة للمفاوضين، حدث ذلك عدة مرات خلال السنوات التسع الماضية أشهرها لقاء توقيع اعلان مبادئ سد النهضة فى الخرطوم 23 مارس 2015، وعديد من اللقاءات على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الافريقى والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ان هناك بعض النقاط العالقة بعضها فنى وأكثرها قانونى وسياسى تحتاج ارادة سياسية جادة من جميع الأطراف، واعتبر الخبراء ما يحدث غدا ، بمثابة الفرصةالأخير لاثيوبيا لاثبات جديتها فى الوصول الى اتفاق، فقد يعقب هذا اللقاء تنسيق للقاء على مستوى وزراء الخارجية والرى لتكملة المشوار بعد أخذ الضوء الأخضر من قادة الدول الثلاث وتحديد موعد واحتفالية لتوقيع الاتفاق.