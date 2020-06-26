” النقل “: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة الى ميناء الاسكندرية بواقع 20 جرار سكة حديد

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة الى ميناء الاسكندرية بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

صرح وزير النقل أنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية. مضيفاً أنه سيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه ولافتا إلى أنه تم تشغيل ال 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في اطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب مضيفا أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية و توفير الوقود ، و تقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة ، علاوة على الاثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات

وأضاف الوزير أن وصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر ومتزامنا مع احتفال الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستحدث هذه الجرارت والعربات الجديدة التي وصلت والتي سيتوالى وصولها حسب الجداول المتفق عليها نقلة نوعية كبيرة وهائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وأشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية مضيفا أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار و كانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).