مصر تشارك عن بُعد في منتدى السياسات “آيكان 68”
شارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منتدى السياسات “آيكان 68 (ICANN68)” الافتراضي الذي عُقد في الفترة من 22 إلى 25 يونيو ونظمته هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان). هذه المرة الثانية التي تعقد فيه الهيئة الاجتماع العام عن طريق المشاركة عن بعد فقط وذلك نظرًا لتفشي فيروس كوفيد-19 المستجد وما تلاه من إجراءات لاحقة وتدابير صحية مقيدة في جميع أنحاء العالم. كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في كوالالمبور بماليزيا لذا قرر القائمون على الاجتماع عقد كافة الجلسات عبر الإنترنت وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة كوالالمبور.
- اجتماعات اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) عبر التمثيل الرسمي للحكومة المصرية في اللجنة؛
- اجتماعات اللجنة الاستشارية للمستخدمين (ALAC)التي تمثل المجتمع العالمي لمستخدمي الإنترنت الفرديين المشاركين في تطوير سياسات الهيئة عبر مركز ريادة الأعمال DNS الخاص بها؛
- اجتماعات الفريق التوجيهي للقبول العالمي (UASG) واجتماعات اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) عبر سجل (.مصر).
- إساءة استخدام نظام اسم النطاق (DNS) والتسجيل الضار خلال تفشي فيروس كوفيد-19.
- التخفيف من حدة إساءة استخدام نظام اسم النطاق؛
- نظام اسم النطاق وإنترنت الأشياء؛
- سياسات حماية البيانات؛
- الإجراءات الخاصة بالنطاقات العلوية الخاصة بالدول (ccTLDs) والنطاقات العلوية العامة الجديدة (gTLDs الجديدة).