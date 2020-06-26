بعد صدور حكم ببطلان الاعتداء على حقوق المنتخبين فى ٢٠١٨ بـ ” المهندسين”..تيار الاستقلال : الحكم ” تاريخى” ويؤصل لإعلاء سلطة القانون.

عقب ” تامر وردة” عضو مجلس نقابة المهندسين السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال ، على الحكم الصادر من محكمة مجلس الدولة بشأن أعضاء مجالس الشعب وأعضاء النقابة الفرعية بالقاهرة المنتخبين فى التجديد النصفي عام ٢٠١٨، حيث أوضح أن هذا الحكم طال انتظاره لانصاف من وقع عليهم الظلم بعد أن منعوا من ممارسة مسؤوليتهم ، مشيرا الى ان انتخابات ٢٠١٨ رغم أنها تجديد نصفى ولكنها شملت المراكز الرئيسية حيث ضمت الانتخاب على منصب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية وتم وقف نتيجتها رغم اعتمادها من لجنة الانتخابات فى ذلك الوقت برئاسة دكتور عمرو عزت وممثلى وزارة الرى.

واكد” وردة”، انه رغم ان الحكم الصادر اليوم ينص على تمكين رافعى الدعوة من ممارسة مهامهم ، الا ان تنفيذ الحكم من عدمه امر غير واضح حتى الآن ، خاصة أن الإجراءات القضائية طويلة بطبيعة الحال، مشيرا الى إمكانية الطعن عليه من المجلس الحالى ويمكن وصفه بانه” حكم ليس له اثر”، كون ان المطعون عليهم غير موجودين حاليا بمجلس النقابة ، مضيقا ان هذا الحكم سيخلق حالة من ” الشد والجذب” خلال الايام القادنة بسبب عدم وضوح هل هو حكم نهائى ام لا ؟

واضاف” وردة”، ان الحكم رغم صدوره لصالح أعضاء تيار الاستقلال، الا انه لايخص التيار وحده بل اعضاء النقابة بشكل عام ، الأمر الذى يثير اللبس والارتباك ، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والنقابة ، حيث انه حتى الآن لم يعقد أى اجتماع للمجلس الحالى منذ انتخابه فى مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن بسبب ” كورونا” وتوقف معظم انشطة النقابة ، وبناء عليه غير واضح كيف سيتم التعامل مع الحكم الصادر.

جدير بالذكر، ان تيار الاستقلال بالنقابة اصدر اليوم ، بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل وحيثيات الحكم الصادر لصالحه من محكمة مجلس الدولة بشأن اعضاءه ممن نجحوا فى انتخابات ٢٠١٨ ومنعوا من أداء مهامهم ومسئولياتهم ، وجاء نص البيان كالاتى:

” في واحدة من لحظات السعادة الانسانية التي يقنع فيها كل من يناضل بأن لكل ليل من نهار ولكل ظلم من نهاية اصدرت محكمة مجلس الدولة حكما مضيئًا كنور الشمس ببطلان الاعتداء علي حقوق المنتخبين في ٢٠١٨ .. كان العدل دائما هو الأساس المتين الذي تبنى عليه المجتمعات وكان الغاية التي يرغب بها كل انسان للشعور بالسلام ومن أعظم صور العدل هو رد الحقوق لأصحابها حتى وإن طال الزمان .

ولما كان أعضاء مجالس الشعب واعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتخبين في انتخابات عام ٢٠١٨ من قاعدة عريضة من المهندسين والمعتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة ا.د.عمرو عزت سلامة و من وزير الري(وذلك طبقا لقانون النقابة) لم يمكنوا من ممارسة مهامهم (التطوعية) في مواقعهم النقابية والتي كلفتهم بها الجمعية العموميه للمهندسين وجاء ذلك المنع بقرار من نقيب المهندسين حرمهم فيه من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لإنعقاد مجلس النقابة بزملاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية في حدث يعتبر بدعة في تاريخ العمل النقابي. ولطالما حذرنا ولمدة عامين كاملين من ان المجلس يصدر قرارات مالية وادارية عرضة للطعن لعدم قانونية تشكيل المجلس الحالي.

ثم صدر الحكم المضئ من محكمة القضاء الاداري يرد الحق لأصحابه وينفذ ارادة الجمعية العموميه بتمكين ممثليهم وذلك في الدعوى رقم ٣٥٩٣٩ حيث صدر الحكم في خمس صفحات بحيثيات تجعله حكما تاريخيا يؤصل لإعلاء سلطة القانون و إحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي حيث جاء نص الحكم في فقرته الاخيره كالاتي “ومن حيث أنه من كل ماتقدم ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة التي اجريت بتاريخ ٢٣/٢/ ٢٠١٨على مستوى الشعب -التجديد النصفي- و اعلنت نتيجتها بتاريخ ٢٧/٢/ ٢٠١٨ واسفرت عن فوز المدعين واخرين وتم اعتماد نتيجتها ومن ثم فإن ذلك القرار اذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الاداري المختصة ولائيا وفقا لحكم الماد (٢٠) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، بوقف تنفيذه، او الغائه، فمن ثم يكون قائما و مرتبا آثاره القانونية، ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم ٢٠١٨/٤/١١، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة ٢٠٢٢/٢٠١٨، ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابة ، قد جاء مخالفا لأحكام القانون ، وواجب الإلغاء وماصدر عنه من قرار بتشكيل هيئة المكتب ،وهوماتقضي به المحكمة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ،وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .”

وعلى كل ماتقدم فإن تيار الاستقلال متمثلا في اعضاءه المنتخبين والذين حرموا من اداء مسئوليتهم اذ يؤكد انه على مدار العامين حذرنا مرارا وتكرارا من تبعات عدم تمكين الناجحين في انتخابات ٢٠١٨ من مواقعهم والاصرار على الاستمرار بمجلس غير قانوني ويجعل قراراته المالية والادارية عرضة للطعن والإلغاء ، بل وطوال مدة العامين آثر التيار واعضاؤه اللجوء للقضاء وعدم تعريض الاداء النقابي وخدمة المهندسين لأي توتر رغم طول مدة التقاضي الا اننا كنا على ثقة في قضاء مصر العادل وأنه ستعود الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن.

وأخيرا اننا نؤكد اننا لن ندخر وقتا ولا جهدا حتى يتم تنفيذ هذا الحكم واننا لن نسمح وبكل الطرق القانونية والشرعية بتجاوز احكام القضاء و كذلك ارادة الجمعية العمومية.