تسجيل 1625 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 87 حالة وفاة

سجلت مصر، الجمعة، ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.وقال الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بكورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة، من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.