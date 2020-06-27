رئيس الوزراء الإثيوبي يصف الحوار مع مصر والسودان بشأن سد النهضة بـ”المثمر”

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بنتائج اجتماعه، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، اليوم الجمعة، مع زعيمي مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة.

وكتب أبي، في تغريدة على “تويتر”: “محادثات مثمرة للحلول الإفريقية حول ملف سد النهضة، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أن “الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة”.

وعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا عاجلا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الاثنين المقبل، بشأن سد النهضة‎.