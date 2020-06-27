حزب التجمع وأسرة تحرير جريدة الأهالي يهنئون اللواء العصار على ترقيته ومنحه وشاح النيل : تسليح الجيش ..والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.. أبرز محطاته

يتقدم النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع،ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب ،وأسرة تحرير جريدة الأهالي بخالص التهاني والمباركة إلى وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار بمناسبة صدور قرار رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بترقيته إلى رتبة فريق فخري،ومنحه وشاح النيل أيضًا.

*ويشغل الفريق العصار منصب وزير الإنتاج الحربي منذ تكليفه بالوزارة في حكومة المهندس شريف إسماعيل الأولى شهر سبتمبر عام 2015،وحقق من خلاله نجاحات عديدة في التصنيع الحربي والمدني ،والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة في تلبية إحتياجاتها من المعدات وقطع الغيار بدلا من إستيرادها بالعملة الصعبة ..

*تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.

*شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وترقى في المناصب حتى أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة.

*أُحيل للتقاعد عام 2003، إلا أن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح؛ ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي شغله خلال عهد الرؤساء حسني مبارك ومحمد مرسي وعبدالفتاح السيسي.

*في أكتوبر عام 2010 كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن “العصار” كان المسؤول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي الإسرائيلي.

*في يوليو 2011، ترأس الوفد العسكري المصري إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاثة لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية.