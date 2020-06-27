محافظ القاهرة يناشد أولياء الأمور بعدم التكدس أمام لجان الامتحانات

ناشد اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة, أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة, التى ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم, كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية . وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان .

وأكد محافظ القاهرة على توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير فى كافة لجان القاهرة بالإضافة لوجود مخزون احتياطى فى حالة الحاجة إليه مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أوإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.