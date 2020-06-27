الأمانة العامة لإتحاد الشباب العربي تساند مصر في دفاعها عن حقها المائي وأمنها القومي ..وترفض الدعم التركي للإرهابيين في ليبيا .

أكدت الأمانة العامة لإتحاد الشباب العربي على مطالبتها وتأكيداتها على مجموعة من التوصيات والثوابت ،ومنها دعم الشعب المصري في موقفه تجاه أزمة سد النهضة ،وحقها المشروع في الدفاع عن حقوق المائية ،في مواجهة التعنت الأثيوبي،وكذلك الدفاع عن أمنها القومي ..وكذلك رفض التدخل التركي في الشأن الليبي والعراقي ،ووقف ودعم الميليشيات الإرهابية من جانب تركيا ،والمطالبة باللجوء للحلول السلمية والحوار السياسي ..كما أكدت أمانة الشباب العربي على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية ،ورفض الإحتلال وعملية الضم ،ورفض صفقة القرن بكل مكوناتها ..وأعلنت أمانة السباب العربي على دعمها للدولة السورية في مواجهة الإرهاب ورفض قانون قيصر الأمريكي ..كما دعت أمانة الشباب الأطراف اليمنية الى الحوار بعيدا عن العمليات العسكرية التي هددت البلاد خلال السنوات الماضية ..