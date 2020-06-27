الاتحاد الإفريقي: تم حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أنه تم حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأفاد فكي، في بيان أصدره اليوم السبت، بأنه “تم بالفعل حل أكثر من 90% من القضايا” الخلافية في إطارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، التي تضم ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى خبراء فنيين منه، ستعمل على تسوية المسائل القانونية والتقنية التي لا تزال قائمة.

وذكر فكي في بيانه أن هذه اللجنة ستصدر تقريرا عن التقدم الذي سيتم تحقيقه في المفاوضات بعد أسبوع واحد.

وبقي أمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة على عقد صفقة من شأنها إنهاء الخلافات المستمرة منذ 10 سنوات حول توريدات المياه من نهر النيل بسبب بناء إثيوبيا سد النهضة الكبير.

وسبق أن أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، السبت، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

المصدر: “رويترز” + وكالات