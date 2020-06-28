” الري”: ” ” الثلاثاء” اخر مهلة للتحول الى الرى الحديث قبل تطبيق الغرامات على المخالفين

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، وإستعراض ما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي . ووجه الدكتور عبد العاطي السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال اعداد عقود الطرح والاسناد وتحديد الاطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه . وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها. كما أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات ( تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات ووجه عبد العاطي بالعمل على وضع الاليات التى تسمح باتاحة الفرصة لصغار المقاولين للمشاركة فى تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع وبحث تلك الايات وتيسيرها بخصوص وجود سابقة أعمال . وتجدر الاشارة الى انه لاتوجد شكاوي تُذكر بخصوص توفير المياة خلال موسم اقصى الاحتياجات الجاري ويتم توفير المياة بالكميه والنوعية والتوقيت اللازم ويتم توزيع المياة طبقا للبرامج الموضوعه ويتم عمل المناوبات اللازمة . ووجه عبددالعاطي بالسير قدماً فى تطبيق برنامج التحول للري الحديث وان المهله المقررة تنتهي في 30/6/2021 يطبق بعدها غرامة تبديد مياه للاراضي المخالفه لكي تتحول للري حديث. وطالب دكتور عبد العاطي بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة. واكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات . وفى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أكد عبدالعاطى تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة