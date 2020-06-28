السفيرة هيفاء أبو غزالة:اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كشف عن تزايد أعداد الفقراء بسبب “كورونا”

صرحت السيدة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أنه بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئاسة الدورة الحالية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئاسة مكتبه التنفيذي، عقد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعاً طارئاً صباح يوم 28/6/2020 عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء الوفود الدول العربية.

وذكرت أبو غزالة أن الوزراء قد تفاعلوا بإيجابية شديدة للتعاون في إطار منظومة جامعة الدول العربية، أو على المستوى الثنائي لاحتواء جائحة كوفيد 19 في المنطقة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الدول العربية.

وأعلنت الأمين العام المساعد عن إصدار المجلس لبيان هام في هذا المجال تحت عنوان “التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19″، وذلك بعد أن عرض الوزراء تجربتهم في مواجهة الجائحة وتبعتها، وفي ضوء ما تم طرحه من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.

موضحة أن البيان أشتمل على عدد من الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرة إلى أن البيان ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة بالإضافة إلى التحديات الأخرى، وذكرت أن البيان أعطى اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأنه أكد على دعم دور الأسرة وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة من كافة الجوانب ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، وذكرت أنه بالإضافة إلى البيان فقد أصدر المجلس قراراً بإعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.

وفي ختام تصريحها، أشارت إلى أن القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وفي إطار الشراكات الواسعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية، سوف يبدأ على الفور بوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا البيان الهام.