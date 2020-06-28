كامل الوزير يطالب شركة” ام أو تى” بتفعيل البند الخاص بشغيل وصيانة خطوط وأصول هيئة السكك الحديدية

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم(1) لسنة 2020 المنعقدة بتاريخ 2020/06/28لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش.م.م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهى 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات حيث حققت الشركة 301 مليون جنيه أرباح عن عام 2019 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2018 بواقع 236 مليون جنيه ، كما بلغت إيرادات الشركة عن عام2019 مبلغ 600 مليون جنية مقارنة بمبلغ 526 مليون جنيه عن العام 2018 .

و استعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من المشروعات المنفذة من الشركة للعام 2019 وبعض المشروعات المقترحة للعام 2020 ,حيث قامت الشركة خلال عام 2019 توقيع عدد 11 عقد تطوير عقاري بقيمة 1.1 مليار جنيه إيرادات كحد أدنى مضمون للشركة وكذا توقيع عقود إيجارية بقيمة 1.5مليار جنيه كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالشركة المتوقع تنفيذها خلال عام 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليار جنيه ومنها (مشروع تطوير مثلث بشتيل من خلال إنشاء مجمع سكنى استثماري وإنشاء محطة قطارات الصعيد بتكلفة تقديرية 4.2مليار جنيه ومشروع محطة حافلات العاصمة الإدارية على مسطح يصل الى 105 فدان بقيمة تقديرية 1.2 مليارجنيه ومشروع تطوير سور و بوابات نادى السكة الحديد و إنشاء مول النصر بوليفارد بتكلفة إنشائية تقديرية 85 مليون جنيه)

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات بالإضافة إلى ضرورة تفعيل البند الوارد في النظام الأساسي للشركة والخاص بتصميم وتشغيل واستغلال وصيانة خطوط وأصول هيئة السكك الحديدية وكذلك تشغيل واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج خاصة وانه يمكن الاستفادة من تفعيل هذا البند في تصميم وتشغيل واستغلال وصيانة خطوط سكك حديدية مثل خط الغردقة / سفاجا/ الاقصر وكذلك الاستفاده منه في نقل البضائع عبر السكك الحديدية بما يؤدي الى زيادة ايرادات الشركة وبالتالي زيادة هيئة السكك الحديدية بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب