القوات البحرية تنفذ أعمال النجدة والإنقاذ للنش صيد بالسويس بعد تعرضه للحريق وتنجح فى إنقاذ أفراده

واصلت القوات البحرية جهودها فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية فى إنقاذ بلنص صيد يدعى (الملكة فريدة) وعلى متنه عدد (6) فرد بعد تعرض البلنص للحريق .

وكانت قاعدة السويس البحرية قد تلقت إشارة إستغاثة تفيد بتعرض لنش الصيد لحريق وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (2) وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية بأقصى سرعة إلى موقع البلنص المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ .

وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة وأقتيد البلنص المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لايؤثر على حركة الملاحة بمناطق الإنتظار والممر الملاحى لقناة السويس .