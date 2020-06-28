” النقل”: سرعة الانتهاء من توريد وتركيب البوابات الالكترونية والكارت الذكي والتذكرة الموحدة بالمواصفات العامة

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اي تي) للعام المالي 2019 حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة و عرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 وحيث حققت الشركة ارباحا خلال 2019 بمقدار ١٧.٣ مليون جنيه بالمقارنة بما حققته خلال العام المالي 2018 بواقع 11.1 مليون جنيه استعرض الوزير موقف تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2019 مثل مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة بأبراج الاشارات بعدد 122 برج للمرحلتين الاولى والثانية وكذلك استعراض عدد من المشروعات المخطط تنفيذها خلال عام 2020 مثل توريد وتركيب بوابات اليكترونية بمداخل عدد من المحطات ومشروعات منظومات الحريق (انذار- اطفاء) وكذلك مشروعات أنظمة تامين الشبكات ومشروع التعاقد مع كبرى الشركات العاملة في مجال الدفع الالكتروني ووكلاء البيع لفتح منافذ حجز جديدة ووجه الوزير بان يتم التركيز خلال الفترة القادمة على قيام الشركة بتنفيذ ثلاث مشروعات في غاية الأهمية وهي مشروع انشاء الشبكات والحريق وكاميرات المراقبة الخاصة وبوابات التذاكر بمحطة بشتيل والانتهاء من توريد وتركيب بوابات اليكترونية بمداخل عدد من المحطات وسرعة الانتهاء من الكارت الذكي والتذكرة الموحدة بالمواصفات العامة حيث أكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة لافتا الى اهمية مشروع بوابات التذاكر لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر بما يساهم في زيادة العائد المادي لهيئة السكك الحديدية كما أكد الوزير على الأهمية الكبيرة لمشروع الكارت الذكي والتذكرة الموحدة لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل مشيرا إلى انه سيساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد الية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الإستيعابية كما أكد الوزير على استخدام شركة تكنولوجيا المعلومات في التنفيذ والدعم الفني لمشروعات التكنولوجيا بالوزارة.