باريس تتظاهر دعما لفلسطين..

خاص -باريس من محمد صبرى متولى:

في منطقة باربيس بالدائرة 18 من باريس، سارت تظاهرة حاشدة تأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني، و ضد سياسة الضم الصهيونية، و للمطالبة بحق العودة.

دعت للتظاهرة والمسيرة العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المدنية الأهلية الفرنسية من أبرزها جمعية تضامن فرنسا فلسطين

كانت المسيرة شبة حاشدة رغم أحتياطات سياسات التباعد الإجتماعى التى لازالت مستمرة بشكل ضمنى فى العاصمة الفرنسية , جابت المسيرة باريس حوالى خمس كيلو ميترات من العاصمة تحت إجراءات أمنية مشددة , بسبب الكوفيد وأعمال الشغب المحتملة من اطراف متطرفة أعتادت على إقتحام هذا النوع المعهود من المسيرات ,

طالبت المسيرة بحق الشعب الفلسطينى بإستقلال أراضية تحت إطار دولة حرة مدنية علمانية مستقلة وضد حكم رجال الدين التيوقراط كما هو كائن اليوم فى غزة .