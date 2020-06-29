عاطف مغاوري يكتب:رسالة شعب فلسطين الى العالم من أريحا

تقرير :عاطف المغاورى

(وباء الصهيونيةأخطر من كل وباء)..من مدينة أريحا أقدم مدن العالم،وبأحتضان دولى مشهود للحق الفلسطينى أنطلق المهرجان الوطنى للشعب الفلسطينى ضمن الفاعليات التى تنطلق داخل الوطن المحتل،وفى كافة الساحات من اللجؤ والشتات للمقاومة الشعبية للتصدى لمخططات العدو والراعى الامريكى له لضم والاستيلاء على 30% من الاراضى الفلسطينيةبالضفة الغربية فقط؟؟ من قبل التحالف الصهيونى الحاكم فى دولة الاحتلال،والتى تم الاعلان عنه ضمن المزاد الانتخابى على مزيد من هدر وأغتصاب حقوق الشعب الفلسطينى،والمحدد لتطبيقها الاول من يوليو/تموز(بعدأيام)،وقد كان المهرجان ممثلا للكل الفلسطينى الذى توافد من أنحاء الضفة الى منطقة الاغوار(أريحا) ورغم كل أجراءات المنع ،والتضيق من قبل سلطات الاحتلال ،وأقامة الحواجز للحيلولة دون وصول المشاركين الى موقع المهرجان،ورغم ارتفاع درجات الحرارة حيث أن المهرجان أقيم فى أرض مفتوحة من منطقة أريحا،بالاضافة الى مخاطر تفشى وباء كورونا.

تصدر المهرجان لوحةضخمة على جانبيها صورةابوعماربكوفيته المشهورة،وصورة ابومازن وعلى خلفية سيدة فلسطينية تحتضن شجرة الزيتون التى تتشبث بالارض الفلسطينية والتى تعبر عن حال الشعب الفلسطينى منذ أكثر من مئة عام،وبدأالمهرجان بتلاوة ذكر الحكيم،وأجزاء من من الكتاب المقدس،وتولى التقديم مذيع ومذيعة من هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينى بالاعلان عندبدأالمهرجان بعدة رسائل الاولى:الى الشعب الفلسطينى بعنوان الوحدة الوحدة ثم الوحدة،والثانية: الى العمقين العربى والاسلامى تحمل ذات المعانى التى سبق ان حملها نداء الشعب الفلسطينى الى الامتين العربية والاسلامية،والثالثة: الى أحرار العالم لطلب الدعم والمساندة والتصدى لمخططات الضم،والرابعة: الى الشعب الامريكى بضرورة التحرك لدعم الحق الفلسطينى ،وأنقاذ السلام والضغط على الادارة الامريكية من أجل وقف أنحيازها الى العدوان والاحتلال،وبدلا من ذلك الانحياز الى الحق والسلام،والخامسة: الى المحتمع الاسرائيلى بضرورة الانحياز الى التعايش ،وحق الحياة بدلا من السياسات المتبعة والمعلنةمن قبل التحالف الصهيونى،وان سلطات الاحتلال الذى أعاق الالاف من أبناء الشعب الفلسطينى للوصول الى المهرجان،وأننا قد قبلنا بالشرعية الدولية رغم ماتحمله من الغبن والظلم لحقوقنا من أجل أنهاء الصراع والحياة الآمنة لأبناءناوأبنائكم فى المستقبل الذى يسوده التعايش والسلام،لاتتركوا العابثين،والقتلة يتلاعبون بمستقبلكم،ولن نتجرع الالم وحدنا،ولن نموت وحدنا وانتهت الرسالة كما اعلنها المذيع الداخلى للمهرجان.

وشهد المهرجان حضورا دوليا عالى التمثيل حيث شارك مايصل الى(47) من ممثلى البعثات الدبلوماسية بدولة فلسطين،وتحدث فى البداية ممثل الامين العام للامم المتحدة الذى بدأكلمته بطلب الوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد(آياد الحلاق) الشاب الفلسطينى الذى استشهد برصاص الاحتلال وهو الشاب المصاب بمرض التوحد،وأكدممثل الامين العام للامم المتحدة أنه لاوقت لدينالنخسره..فعلينا أن نفعل مايمكن لأنقاذ السلام..وأدعوكم فى المجتمع الدولى الانضمام الى صوت الامين العام لنعمل على أعادة عملية السلام وصولا لأقامة الدولة الفلسطينية،لقد استنفذنا(26)عاما لوضع الاساس لأقامة الدولة الفلسطينية،وابوعمار تمكن من انجاز تلك المرحلة ونجح فى جمع كل الاطراف والشعب لبناء الوطن،ولمنع العنف،وعلينا أن لانحيد عن هذا الطريق(اللاعنف) ،وعلينا ان لانحرف البوصلة التى تؤدى بنا الى أقامة الدولة الفلسطينية،والامم المتحدة لسوف لاترفع الراية البيضاء،ونعمل معكم جنبا الى جنب من أجل السلام،ومستقبل يقوم على العدالة والمساواة،أنكم هنا فى وطنكم ولم يأتى بكم احد بالاجرة،ولكننا نحذر من تفشى سرطان الانقسام فى الجسد الفلسطيني الذى طال به الزمن لأكثر من عشر سنوات،ثم توجه بالنداء الى الشعب الفلسطينى ليعيشوا أحرار من نقاط التفتيش،والحواجز،وليرفعوا أعلامهم الفلسطينية فوق بيوتهم ،والشعب شعب فلسطين لاتيأس،ولاترفع الراية البيضاء.

ثم تحدث ممثل الاتحاد الاوروبى:والذى أكد على النقاط التالية..اولا: عملية الضم خطوة فيها أنتهاك للقانون الدولى،وان الاتحادلايعترف بها.ثانيا:ان عملية الضم والتصرف الاحادى يخلق اوضاعا يصعب التعامل معها،والقبول بها،وأنها تدمر حل الدولتين،وأن الممثل الاعلى للأتحاد الاوروبى حث إسرائيل على عدم القيام بأى تصرف يعرض الاراضى الفلسطينية المحتلة لمخاطر.ثالثا: أن الاتحاد الاوروبى يرى أن خطة الضم ستكون لها نتائج على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل وذلك وفقا للقانون الدولى والقرارات ذات الصلة،وأننانؤكد ان الاتحاد سوف يستمر فى سياسة الدعم المالى لمؤسسات الدولة الفلسطينية ،وتعرض ممثل الاتحادالاوروبى أنه قدمضى أكثر من(50) عاما على أحتلال الضفة والقطاع والضم يأتى لتوسيع وشرعنة الاحتلال من هدم،ومصادرة ،وقطاع غزة معزول عن العالم،والثقة تتآكل،وعندها توجه ممثل الاتحاد الاوروبى بالدعوة الى إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولى،ووقف كل الاجراءات من هدم ومصادرة،والترحيل القسرى ،والاخلاء،وان أستمرار الاستيطان بالقدس يساهم فى تدمير خصوصية المدينة وعزلها عن باقى الاراضى الفلسطينية،وأكد ان الاتحاد سيبقى ملتزم بالحل الدائم النهائى وطموحات الشعب الفلسطينى فى أقامة دولته..أننا معكم ولن تكونوا وحدكم ابدا.

(وبعدها يقوم المذيع الداخلى بمناشدة المشاركون ويقول :أيها الفلسطينيون أرفعوا أعلامكم عالية لتعانق السماء .مع أذاعة بيان أعلان الدولة(1988) بصوت ابوعمار).وبعدها يتم تقديم كلمة سفير الاتحاد الروسى بعد الاشادة من قبل المذيع بالمواقف الروسية الداعمة للحق الفلسطينى،وعندها يلقى السفير الروسى كلمته باللغة العربية معبرا عن سروره بالتواجد بين أبناء الشعب الفلسطينى ،ومنددا بخطة الضم، وأعلانه رفضها،ووصفها بالخطة الظالمة التى تنهى الامل فى أقامة الدولة الفلسطينية،وان روسيا تشعر بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولى،وأنه لاسلام فى الشرق الاوسط ألا بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية،بعيدا عن الحيل والخداع مثل صفقة القرن المشبوهة،وأننا أعترفنا بالدولة الفلسطينية فور أعلانها(1988).

ثم جاء دور السفير الصينى الذى ألقى كلمته باللغة العربية ايضا:وتحدث على أن تحقيق السلام لايخص المنطقة والشعب الفلسطينى فقط بل يعود على العالم أجمع،والصين تؤكد على تعزيز التواصل والتعاون مع دول المنطقة لتحقيق الأمن والأمان ،والازدهار،وقد ظلت الصين تدعم قضية الشعب الفلسطينى منذ الامطلاقة الاولى،وأننا نتمسك بالسلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين،ومبادرة السلام العربية،وستعمل الصين كالمعتاد بأعتبارها عضو دائم فى مجلس الامن لأستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه بعزم لايتزعزع،وأقامة دولته ،وعاصمتها القدس الشرقية.

(وبعد أختتام كلمة السفير الصينى يعلو صوت المذيع الداخلى بالنداء الى غزة هاشم،غزة العصية على الانكسار لتكون على قلب رجل واحد،ومنظمة التحرير،وتحت قيادة ابومازن)

وجاء دور سفير اليابان الذى ألقى التحية على الجموع باللغة العربية،وأكد على أهمية أريحا ليست لكونها أقدم مدينة،ولكن للدور اليابانى المستمر فى بناء الدولة الفلسطينية،وتحقيق النهضة التنموية،وبخاصة المشروعات الممولة من قبل اليابان فى أريحا،وعبر عن قلق اليابان بشأن خطة الضم الاسرائيلية الأحادية،وانها تحطم الفرصة لتحقيق السلام،وتلحق الدمار بالمنطقة،كما أن لخطة الضم الآثار المدمرة على الجهود الدولية،ودعم العالم للفلسطينين،وأنها تحتاج أن نعمل على المستوى الدولى على نفس الطريقة التى عملنا بها من أجل مقاومة فيروس كورونا، وعلى إسرائيل أن لاتضع حائط أمام عملية السلام،وأستئناف الحوار بين الطرفين له الاولوية،وأستعداد اليابان أن يكون لها دور جدى لهذة العملية من أجل فلسطين وشعب فلسطين.

( وتوجه المذيع الداخلى بالتحية من الاغوار التى تحتضن الاحرار،والتحية من القدس من فلسطين الى عمان)وعندها أعتلى المنصة سفير المملكة الاردنية منصة المهرجان حيث أكد على المواقف الاردنية التى سبق أن أعلنها العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى،ومجلس النواب الاردنى،والخارجية الاردنية برفض خطة الضم،بل والتحذير من تبعاتها على فرص السلام والتعايش،والعلاقات الاردنية الاسرائيلية.. وأن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الشامل،وأننا سنعمل على منع حدوث الضم،وأن أقدام إسرائيل على الضم أنها أختارت الصراع على السلام والاستقرار.

وجاء دور فلسيطنيو الداخل محمدبركة(رئيس لجنة المتابعة للوسط العربى)وقال: نحن العالم هاهنا العالم معنا (مشيرا الى الوفود المشاركة) يدعم حقوقنا،وموقفنا ،ولقد أتيت أليكم من النقب حيث كنت هناك بجانب أبناء شعبنا الذى يستهدف الاحتلال أجلائهم من أراضيهم ،وذلك من خلال تشريد ابناء النقب عن مامجموعه (12)ألف دونم بدعوى أقامة احراش ،انقل لكم تحية النقب وكثبانها،ومن حيفا،وعكا،ويافا،والناصرةووصف وحدة الشعب الفلسطينى بقوله(نحن شقة البرتقالة الآخر الذى لايكتمل ألا بكم)وردد عليهم قصيدة ابن الناصرة توفيق زياد(آناديكم وآشد على أياديكم…..) ولايمكن لأى قوة فى العالم من تنكيس أعلامنا،وتوجه بالنداء قم ياأبوعمار لترى شعبك،وأخوانك الذين يكملون مسيرتك،وتحية لفتح اول الرصاص لطريق الدولة،وأننا لانتجمع ضد الضم فقط ولكن لكنس الاحتلال من أجل الدولة من أجل القدس ،من أجل العودة،وأننى اشعر بالفخر والاعتزاز من هذا التأييد لحقوقنا من الشرعية الدوليةعلى 22% من مساحة فلسطين لهو تنازل كبير ،ونحن جزأ لايتجزأ ولن نتنازل عن هويتنا الفلسطينية،وأعلن ان قوانين الابارتيد ستداس من قبل الشعب الفلسطينى كما داسها مانديلا فى جنوب أفريقيا،وان الثمن الذى يمكن أن ندفعه فى مواجهة صفقة القرن برفضها والتصدى لها اقل بكثير من الثمن الذى سندفعه فى حال قبولنا لها،ومن قبل الهوان هان على نفسه وغيره.هم يطالبوننا ،ويناشدوننا (يقصد المتحدثين من الضيوف) بأنهاء الانقسام وان أقول يجب أن تنتصر المصلحة الفلسطينية ،وينتهى فصل الانقسام،وأذا كانت الارادة السياسية عاجزة فلتكن الارادة الشعبية.

واختتم اللقاء بكلمة الشعب الفلسطينى التى ألقتها أم الشهيد (آياد الحلاق)ووقف الحضور تحية لها ولكل الشهداء،وبعدها جاءت كلمة السيد صائب عريقات مستعرضا الموقف الفلسطينى وثوابته من صفقة القرن ،وخطة الضم،والقدس ،والعودة ثم خاطب ممثلى العالم بذات المعنى باللغة الانجليزية الذين شاركوا فى أعلان التضامن والدعم والمساندة للموقف الفلسطينى فى مواجهته مخططات الضم ،وصفقة القرن،وكان المعنى الحقيقى لهذا المهرجان أنه أقيم وقوات الاحتلال على بعد أمتار منه،وبمشاركة دولية ذات دلالة،والشعب الفلسطينى ينتظر الرد والتجاوب مع نداءه الى الامتين العربية والاسلامية وكل أحرار العالم. وأختتم المهرجان بالهتاف المجد والخلود للشهداء والحرية للأسرى،والشفاء للجرحى ،والاحتلال الى زوال عاشت فلسطين وعلى صوت أنشودة وين الملاين وين الملاين الشعب العربى وين ،ومع ساعات المغيب انصرف الحضور على أمل اللقاء فى فعاليات شعبية لمقاومة الاحتلال وسياساته الاجرامية فى حق الشعب والارض الفلسطينية.

#وباء الصهيونية أخطرمن كل وباء