قطاع البترول يبدا فىً صناعه ادوات الاجراءات الاخترازيه

انطلاقاً من الالتزام بالمساهمة والدعم الكامل لجهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا فى ظل بدء إجراءات التعايش التدريجى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، يبدأ قطاع البترول فى إنتاج الكمامات القماشية المستدامة ذات المواصفات القياسية عبر شركة السويس لمهمات السلامة المهنية والتى حصلت على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإنتاجها بعد اجتياز العينات التى قدمتها الشركة الاختبارات الكاملة التى حددتها هيئة المواصفات والجودة.

من جانبه أوضح المهندس حازم لطفى رئيس الشركة أنها تقدمت بطلب الاعتماد فور فتح الباب والإعلان عن مواصفات الإنتاج التى أصدرتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة وتحقق المواصفات القياسية العالمية المطلوبة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ، مشيراً إلى أن الكمامات التى ستنتجها الشركة ألياف قطنية 100% وتطبق شروط الاستدامة الموضوعة للإنتاج وقد عكف عليها فريق متخصص وتم التأكد تماماً من مطابقة خامتها للمواصفات الموضوعة من حيث معدل النفاذية ومقاومة البلل والرذاذ وكفاءة القماش عند حد أدنى 25 غسلة دون تغيير فى خصائص الكمامات مع استخدام أجود أنواع الخامات والتي لا تحتوى على معادن ثقيلة وباستخدام الصبغات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المستخدمين .

وأضاف أن خطة إنتاج الكمامات دخلت حيز التنفيذ بالفعل ببدء الإنتاج التجريبى وتم بالفعل تجهيز خط الإنتاج والخامات اللازمة وجارى تلقى الاحتياجات الخاصة بالكمامات القماشية المستدامة من شركات قطاع البترول للعمل على توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة، وأعرب عن التطلع لتوفيرها مستقبلاً لكافة قطاعات الشعب المصرى بعد تغطية احتياجات قطاع البترول.

ومن الجدير بالذكر أن شركات التسويق بقطاع البترول تعمل وبقوة منذ بداية الجائحة على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من سوائل التعقيم والكحول الإيثيلى بتركيز 70% وذلك إلى جانب الكثير من قطاعات الدولة مما أسهم في دعم جهود ضبط أسواق تلك المواد وتوافر المواد اللازمة للنظافة والتعقيم بسهولة ويسر.