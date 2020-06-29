وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الصيني

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين ، اتصالاً هاتفيًا مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية “وانج ييّ”، حيث تناول الاتصال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص على التأكيد على ما توليه مصر من أهمية لدفع مجالات التعاون المشتركة مع الصين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. وقام الوزير الصيني، من جانبه، بنقل تحيات وتقدير الرئيس الصيني “شي جيم بينج” للسيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما قام الوزير شكري بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصيني. هذا، وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين أعربا عن رضائهما عن التطور الملموس الذي يشهده مسار العلاقات المصرية الصينية خلال الآونة الأخيرة تحت رعاية قيادة البلدين، وفي إطار توجيهاتهما بالدفع قُدماً بآليات التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. كما أضاف حافظ أن الاتصال تناول أيضًا مواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن.