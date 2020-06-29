النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعةوالاعلام تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشاكل العاملين بالمؤسسات الصحفية بشأن “المعاشات”

طالبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعةوالاعلام برئاسة مجدي البدوي ، بتطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ علي العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية .

وتقدمت النقابة العامة للصحافة بمذكرة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، جاء بها ان النقابة العامة فوجئت باستبعاد العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية من تطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يقضي بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت من اول يوليو ٢٠٠٦ ، ولم تضم للاجر الاساسي وقت استحقاق المعاش.

واكدت النقابة العامة للصحافة في مذكرتها ان المؤسسات الصحفية رغم انها تحت ولاية صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ، وتعامل معاملة القطاع الخاص ، لكنها من حيث الواقع تطبق نفس القرارات والاجراءات التي تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة .

وجاء بالمذكرة ان المؤسسات الصحفية قامت بمنح العاملين كافة العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين منذ بدءالعمل بهذا النظام ، في اطار القواعد واللوائح التي تطبقها الحكومة .

كما خاطبت النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطبيق القانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ علي العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية .