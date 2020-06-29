مهنئة السيسي بذكرى 30 يوينو.. سكرتارية شباب العمال: طاقة النور التي بعثت فينا من جديد ونأمل في حوار مباشر مع الرئيس

هنأت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والاعلام وأحمد الغنام عضو نقابة الانتاج الحربي الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجيش المصري العظيم، وجموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي انتشل فيها الشعب من براثن الجماعة الإرهابية.

وأضافت السكرتارية، أن ثورة 30 يونيو جاءت لتكون علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعد أن أوشكت سفينة الوطن على الغرق في بحار الغدر والخيانة من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وبينما يتحين أعداء الوطن الفرصة للانقضاض على الوطن الجريح في ذلك الوقت استجاب القائد العام للقوات المسلحة وقتها لمطالب وجموع الشعب العظيم.

وأوضحت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يونيو أثبت من اليوم الأول أنه اكبر مناصر للعمال وظهر ذلك جلياً من خلال جولاته داخل مواقع العمل والإنتاج وحرصه على أحوال وصحة العمالة وتقديمه مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة كذلك إنتصاره لأصحاب المعاشات في قضية العلاوات الخمس، فضلاً عن حرصه على انتظام صرف المنح والعلاوات بشكل دوري.

وأشارت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، الى أن ثورة 30 يونيو التي كانت علامة فارقة في تاريخ النضال السياسي لهذا الشعب العظيم، كانت أيضًا ولاتزال الشرارة الأولى التي فتحت بابًا جديداً لبناء وتعمير مصر الحديثة، مصر قادرة على تحدي الصعب، ومصر قوية ومؤثرة في محيطها القاري والعربي والإقليمي والدولي على حد سواء.

وقالت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، ان ثورة الثلاثين من يونيو ستظل محفورة في قلب كل شاب بعد أن شارك فيها لمواجهة الظلم والطغيان، وبعد أن وجه الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بالشباب المصري بل والإفريقي، وشباب العالم وتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم لاعتلاء أعلى المناصب وكان بمثابة طاقة النور التي بعثت فيهم من جديد وكان نتاج ذلك 8 مؤتمرات للشباب بالإضافة إلى 3 مؤتمرات للشباب العالم وكان أبرز نتاج هذه المؤتمرات الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

وطالبت السكرتارية الرئيس السيسي بمزيد من الاهتمام بالشباب عامة وشباب العمال بشكل خاص من خلال الحوار المباشر بين الرئيس السيسي وشباب العمال بشكل دوري والاستفادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل أكبر عدد من شباب العمال مؤكدين على امتلاك مصر العديد من الكوادر الشبابية العمالية، باعتبار مصر دولة شابة وأكثر من ٦٠٪ من سكانها في عمر الشباب.