خطة برامج ” صوت العرب” كاملة للاحتفال بـ 30 يونيو

تحتفل شبكة اذاعة صوت العرب ، اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو ، من خلال خطة برامج خاصة وفقرات متنوعة عبر ساعات اليوم ، بداية من حدث في مثل هذا اليوم ، ثم برنامج صباح الخير يا عرب، فى تمام التاسعة صباحا وعلى مدار 60 دقيقة كاملة ـ ويليه فقرة مفتوحة بعنوان ” لماذا 30 يونيو “الضرورات التي أوجبت هذا اليوم” مع ليلى فرج، ثم 30 يونيو ” سبع سنوات من الانجاز، فى تمام الثانية عشر ، والقاء الضوء على ما تحقق من 30 يونيو 2013 وحتى الان، يعقبه برنامح ” بالعربى”، وتستمر المسيرة، مع عبد الرحمن بسيونى ومروة فؤاد، ويتناول المشروعات الكبرى التى بدأت بعد 30 يونيو وانفتاح مصر على العالم فى افريقيا واسيا واوروبا وامريكا، بالاضافة الى الفترات الاخبارية على مدار اليوم والتى تتناول ذكرى الثورة.