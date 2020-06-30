“النقل” وصول 348 مصري على الخط الملاحي العقبة / نويبع عائدين من المملكة الاردنية

تابع وزير النقل الفريق مهندس” كامل الوزير”، وصول العبارة “ايلة ” التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة فجر اليوم وعلى متنها 348 راكب مصري من المصريين العائدين من المملكة الاردنية و38 سيارة الى ميناء نويبع البحري قادمة من ميناء العقبة وذلك فى اطار التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والاردني لتسهيل عودة المصريين الراغبين فى العودة الى مصر .

ووجه وزير النقل باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق بين الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر ومحافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي واعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات .

وقامت شركة الجسر العربى بتوزيع الكمامات على الركاب على متن السفينة مع الالتزام بالقواعد والتعليمات الصحية اثناء الرحلة كما قام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات وقام ضباط الجوازات بإنهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة .

كما تم تفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة لإنهاء الاجراءات الجمركية والتفتيش حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي واشار بالالتزام بتوفير سيارة اسعاف بجوار السفينة لنقل أى حالة يشتبه فى اصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور .