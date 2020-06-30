في إجتماع رئيس نقابة الغزل والنسيج مع رؤساء لجان نقابية :مطالب بعدم المساس بحقوق العمال خلال خطة التطوير والدمج

أعلن عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على حرص “النقابة العامة” على مصالح وحقوق العمال المشروعة خلال خطة التطوير والدمج التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام ،تنسيقا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج .

جاء ذلك خلال لقاء “عبدالفتاح” اليوم الثلاثاء مع بعض رؤساء اللجان النقابية من مواقع مختلفة بشركات ومصانع على مستوى الجمهورية،لمناقشة أثار خطة التطوير والدمج على العمال .

وأكد رئيس النقابة العامة على تجديد مطالبه من الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تقتضى بعدم المساس بحقوق العاملين،وكذلك تأكيدات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على أن الشركات التى سيتم دمجها ستوفر وسائل مواصلات متاحة للعاملين حرصا عليهم وحرصا على عدم المساس بكافة حقوقهم. وأضاف أن هناك تنسيق تام مع الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة د. احمد مصطفى ،ومجلس إدارتها في هذا الشأن

جدير بالذكر أن خطة التطوير التي أعلنت عنها الحكومة تقتضي دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج، وشركة واحدة لحليج وتجارة الاقطان وتصدير الأقطان.