نبيل الحمر: ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها بعد اختطافها من أمتها العربية

بعث نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين المفدى لشؤون الإعلام برسالة تهئنة إلى المصريين بمناسبة الاحتفال اليوم بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التي تحررت فيها مصر من حكم تنظيم الإخوان وجماعات الإرهاب والتطرف. وقال الحمر في رسالته: تمر اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو التي أعادت مسار مصر الدولة إلى مكانتها العظيمة لتبقى عظيمة بعد أن كادت تختطف من أمتها العربية وترتهن إلى الخارج.. إنها ثورة شعب أطاحت بعصابة جماعة الإخوان التى عانى من حكمهم الشعب الشقيق في مصر، ولازالت تعاني منهم بعض دولنا العربية التي نسأل الله أن يكفيهم شر هذه العصابة.

لقد أحدثت هذه الثورة تغييرا كبيرا على كافة المستويات ليس في مصر فحسب، وإنما في المنطقة كلها، كما أحدثت تغييرا اجتماعيا كبيرا وأعادت الروح المصرية الأصيلة التي كادت أن تختطف هي الأخرى إلى المجتمع المصري، وكانت لهذه الثورة إيجابيات كبيرة بعد أن كشفت خبايا ونوايا حكم الإخوان وسوء أهدافهم وتوجهاتهم.

وبالرغم من كم المؤمرات التي تعرضت لها مصر في الداخل والخارج، إلا أنها استطاعت أن تتخطى كل ذلك بإصرار القيادة والشعب على العمل المنجز لتحقيق تطلعات الشعب في العيش بأمن واستقرار وبدء مرحلة البناء الحديث للدولة المصرية وفق مقومات ناجزة ترتكز على تاريخ حضاري عميق وحضارة عظيمة، وهذا لم يأت من فراغ بل نتاج تضحيات عظيمة قدمت خلالها مصر الشهداء الأبرار الذين سالت دماءهم فداء لمصر وأمتهم العربية، وللأسف فإن هناك من صغار العرب الذين ينكرون على مصر هذا الدور بل ويعملون على ضرب وتخريب القدرات المصرية بكل الوسائل لأنهم لايحسنون قراءة التاريخ.

ها هي مصر العروبة،، مصر التاريخ،، مصر الحضارة،، بمكانتها القومية العربية تعبر بقوة وإرادة شعبها العظيم لتبني المستقبل. إننا في مملكة البحرين نقف قلبا وقالبا مع الشعب المصري الشقيق موقف الأخوة الصادقة والتي امتدت عبر تاريخ طويل من العلاقة بين القادتين والشعبين الشقيقين في مصر والبحرين، وهذا واجب كل عربي مخلص لعروبته.

نهنئكم بهذه المناسبة ونؤكد لكم أن البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يسعدها أن تحتفل معكم وتقف معكم في هذا اليوم التاريخي الذي سطره شعب مصر حين قاد ثورة 30 يونيو لترتفع راية مصر كما عهدناها دائما عالية شامخة بالعزة والفخر .. حفظ الله مصر وشعبها العظيم بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل عام وأنتم بخير.