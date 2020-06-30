التجمع يهنئ الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى الـ 99 لتأسيسه

ارسل النائب سيد عبد العال برقية تهنئة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكري الـ 99 لتاسيس الحزب والتي توافق الاول من يوليو ، وتضمن خطاب رئيس حزب التجمع تاكيد علي دور الحزب الشيوعي الصيني في النهوض بجمهورية الصين الشعبية تحت مظلته رغم التحديات الكبرى التي تواجه الصين والعالم ، واشاد رئيس التجمع بللدور الانساني والتعاون الهام الذي يبذله الحزب الشيوعي الصيني وقياداته مع المؤسسات الدولية ودول العالم، والاحزاب العربية لمواجهة فيروس كرونا الجديد واختتم رئيس التجمع خطابه مطالبا باستمرار التعاون المشترك القائم علي القيم الانسانية من اجل عالم افضل للجميع .