في 30 يونيو..الشعب أمر .. والجيش أدى التحية العسكرية

أعظم خطة خداع استراتيجي لاستعادة مصر من الخونة والعملاء

نجحت ثورة 25 يناير في إخراج الثعابين من جحورها مرتدية جلودها الأصلية كاشفة عن انتمائها الحقيقي وكشفت عن اختراق تنظيم الإخوان الإرهابي لجميع مؤسسات الدولة عدا القوات المسلحة بمؤسساتها وأفروعها المختلفة .

وعظمة ثورة 30 يونيو أنها كشفت الوجه القبيح لتنظيم الإخوان وكل تنظيمات الإسلام السياسي وأكدت الحقيقه التي حاولوا إخفائها منذ تشكيل التنظيم مطلع القرن الماضي والمتمثلة في القضاء على الدولة الوطنية في مصر وقواتها المسلحة كبداية لتدمير أي دولة وطنية في المنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني لضمان استمراره وتفوقه وسيطرته على المنطقة العربية .

منذ اللحظات الأولى لثورة 25 يناير كان الهدف الرئيسي والمهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها ومنع انهيارها أو انزلاقها في طريق الفتن الطائفية والعرقية والأهلية، واستخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت كل ما لديه من خبرة عسكرية وتراث وطني وشرف عسكري لحماية الدولة معتمداً على أن التنظيم الإرهابي لن يستطيع إخفاء حقيقته وخيانته، وحتماً ستأتي الأحداث التي تتعارض فيها المصلحة الوطنية المصرية مع أهداف ومصالح ممولي تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات التي تدور في فلكه.

كانت الحقائق واضحة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة حول اقتحام السجون وحوادث القتل في الميادين وإقتحام اقسام الشرطة واختراق الحدود وتوفير المأوي للإرهابيين والتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الإخوان والتي وضحت للمواطنين بعد ذلك، إلا أن التنظيم حرص على مدار عام ونصف قبل أن يتولى السلطة عام 2012 أن يتحرك من خلال قطاعات مدنية سواء إئتلافات الشباب أو أحزاب سياسية وشخصيات عامة، الأمر الذي لم يمكن أجهزة الدولة السيادية من التصدي لهم ومنعهم من اعتلاء سدة الحكم وكان الجميع يعمل من أجل بقاء الدولة والحفاظ على القوات المسلحة كضمانة وحيدة لمنع تنفيذ المخطط الأخواني.

تولى تنظيم الإخوان الحكم بعد انتخابات مزورة وضغوط خارجية وداخلية وبينما كان العمل يجري داخل مكتب الإرشاد للتخلص من الانتهازيين المتحالفين معهم على اختلاف أطيافهم السياسية تمهيداً للبدء في خطة التمكين وأخونة مؤسسات الدولة كانت هناك مؤسسة وطنية عظيمة أمينة على الدولة تولى مسئوليتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي تُعيد بناء نفسها تشكيلاً وتسليحاً وتمركزاً بدأت في نفض الغبار والتصدي للشائعات التي كان يطلقها تنظيم الإخوان لإفساد العلاقة بينها وبين بث الطمأنينة بين المواطنين والتأكيد على أن دورها حماية الأمن القومي المصري، وأن الاستقرار الداخلي أحد أهم مقومات ذلك الأمن.

بدأت الأقنعة تتساقط وتأكد أن مكتب الإرشاد يحكم من خلال مندوب له في قصر الاتحادية وتم البدأ في أخونة وزارة الداخلية والأزهر والقضاء وأخيرا الحكم المحلي، والإعلام وأصبحت دولة القانون أداة في قبضة أعضاء مكتب الإرشاد فكان حصار المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي وحرق الكاتدرائية وإلغاء إعلانات دستورية وإصدار الإعلان الدستوري الذي حصن ما ينطق به الرئيس الإخواني وسالت الدماء على أسوار القصر الرئاسي وخلال ذلك كان القائد العام للقوات المسلحة ينصح ويحذر وينذر من خطورة الأوضاع على أمن الدولة وسلامتها والذي هي مسئولية القوات المسلحة واستمر الجيش متمسكاً بأداء المهام الدستورية والتي أهمها حماية المواطنين وتأمينهم والتصدي لمحاولات إرهابهم وتخويفهم .

تسارعت الأحداث وانتشرت المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لحكم الجماعة والمطالبة بتدخل المؤسسة العسكرية لحماية الدولة بينما قبله تنظيم الاخوان الارهابي كانت متجهة إلى الغرب وأمريكا بأن الشارع هم كفيلون به حتى لو أصبحت الدماء أنهاراً في الشوارع وكان مطلبهم الضغط على القوات المسلحة وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل مهما حدث، في الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون إلى أسوار قصر الحكم وهتفوا بسقوط حكم المرشد وكان ذلك في حماية أبطال الحرس الجمهوري الذين رفضوا التدخل ضد الجماهير وكان الطلب الرئيسي ضرورة الاستماع لنداء الجماهير والعمل على استقرار الجبهة الداخلية لضمان سلامة الدولة.

بعد محاولات عديدة ونصائح صادقة أيقنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن الصدام بين الجماعة والمواطنين قادم لا محالة وأن أمر هذا التنظيم ليس بيده وقراره يتحكم فيه من يموله ولا يعنيه الحفاظ على الدولة وسلامة المواطنين وكأنه كان يسعى لتنفيذ مخطط خارجي يستهدف إدخال البلاد في حرب أهلية وإقتتال داخلي لشغل القوات المسلحة وإضعافها وحرمانها من الظهير الشعبي تمهيداً للانقضاض عليها وبذلك تسقط مصر في قبضتهم ويصبح المصريون أسرى لديهم يدفعون الجزية أو يعملون بضمان وكفالة أعضاء التنظيم لذلك بدأت رسائل الطمأنة والتأكيد على عدم السماح بإنهيار الدولة والتصدي للإرهاب والخروج على القانون وبدأ التحرك الفعلي لإنقاذ مصر .

نفذت القيادة العامة للقوات المسلحة أعظم خطة خداع استراتيجي في تاريخها قامت على تأكيدات متتالية للخارج بعدم تدخلها في السياسة والتزامها بالدستور الذي يفرض عليها حماية الدولة وعدم السماح بما يعرض أمنها للخطر وضمان استقرارها وقامت بدورها بإرسال إشارات وتأكيدات للجماهير في الداخل بضمان حمايتهم ومنع إرهابهم وتخويفهم واستمرت في تحذير الرئيس الإخواني من خطورة الأوضاع الداخلية على وحدة الدولة وسلامة أراضيها الأمر الذي ينعكس على الجيش وقدرته على القيام بمهامه ورغم اشتعال الأوضاع الداخلية لم يلتفت مكتب الإرشاد سوى إلى تأكيدات الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بضمان عدم تحرك الجيش وتدخله لصالح أي من الطرفين، وأن الفرصة سانحة للتخلص من كل الأصوات التي تعارض وجود الجماعة في الحكم.

الشرطة تحركت خاصة شباب الضباط بعد اغتقال زميلكم محمد أبو شقرة في العريش والقضاة ، تحركوا ووكلاء النيابة خرجوا إلى سلم دار القضاء العالي والجماهير خرجت في المحافظات وسيطرت على الشوارع بها بعد صدور التعليمات إلى عناصر تنظيم الإخوان بالتوجه إلى القاهرة لحمايتها ومنع سقوطها الغرب ينذر وأمريكا تحذر وتركيا تدعم وإيران قامت بتدريب الميليشيات وقطر توفر التمويل كان البيان الأول للقوات المسلحة قبل 7 أيام من خروج المواطنين في30 يونيو 2013 لإسقاط نظام المرشد، توقيت البيان تم اختياره بعناية شديدة وأعلنت القوات المسلحة أنها تتصدى لدعاة العنف وأنها لن تسمح بتخويف المصريين ودخول البلاد إلى نفق مظلم يصعب السيطرة عليه البيان صدر بعد دراسة دقيقة للموقف وتوضيح الصورة للضباط من خلال ندوة تثقيفية. والرسالة كانت بأن الجيش مع الشعب أينما كان وأن التدخل الصريح بهذا البيان جاء بعد وضع الخطط اللازمة للتصدي لكل الأطراف الخارجية وتأمين حدود الدولة .

خرجت الملايين في 30 يونيو 2013 لإنقاذ مصر والإحاطة بحكم التنظيم الأرهابي وطالب المواطنون بتدخل الجيش الذي لم يملك سوى تأدية التحية العسكرية وتلبية الأمر مساء يوم 30 يونيو صدر بيان المهلة الأخيرة وكان الإخوان يتلقون التطمينات ممن حولهم في أنجلترا وأمريكا حتى جاء يوم الرحيل وخرج الملايين إلى الشوارع في جميع محافظات مصر وكان النداء والطلب والأمر الصادر من الميادين بأن تتدخل القوات المسلحة وهو ما حدث مساء يوم 3 يونيو 2013 في بيان القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي والذي أعلن فيه الاستجابة للجماهير وإزاحة الجماعة الخائنة والحفاظ على مصر دولة وطنية مدنية لجميع مواطنيها وأن الجيش لا يملك إلا أن يؤدي التحية العسكرية لأمر الشعب .

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3/7/2013 يفوق قرار العبور عام 1973 نظراً لأن السيسي وضع نفسه وذريته أمام مرمي نيران تنظيم إرهابي دولي وأفشل بقراره خطة دولية عملت عليها أجهزة المخابرات في الغرب وأمريكا لتمكين هذا التنظيم من حكم المنطقة العربية لحماية إسرائيل وضمان توسعها والسيطرة على ثروتها دون الحاجة إلى خوض حروب جديدة .

القرار كان من أجل مصر والمصريين خاصة وأن التنظيم الإرهابي كان قد حصن القوات المسلحة وقائدها العام وقياداتها بالقوانين والدستور ووفر لهم الحماية لأنه لا يعلم أن الجيش المصري والعسكرية المصرية شرف وأمانة ووطنيه وفهم رجال وهبوا أنفسهم للوطن لا يعرفون الخيانة ، نجح المصريون في استرداد دولتهم في 30 يونيو ونجح الجيش في استرداد حصنة الجماهيري في 3 يوليو وبقيت مصر حامية للتاريخ والحضارة عصبة على الأرهاب والتطرف .