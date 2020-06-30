رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مرسي كان يسعي لإنشاء حرس ثوري إخواني داخل مصر

حوار: أمل خليفة

في الذكري السابعة لثورة 30 يونيو، التي بحدوثها أطاحت بحكم الإخوان في الداخل، وبأحلام أعداء مصر في الخارج، لابد وأن نتكلم عن هذه المؤامرات التي كانت ترتدي ثوب الآمال، فحكم الإخوان أغري أصحاب الطموح الجامح للطمع في مصر ومقدراتها، وحتي لا يكون الحديث مرسل، أجرت “الأهالي” هذا الحوار مع اللواء أركان حرب الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، فإلي نص الحوار.

ماذا كان سيحدث إذا لم تَقم ثورة 30 يونيو 2013م؟

إذا لم تحدث ثورة 30 يونيو لاستمر حكم الإخوان وظلوا جاثمين علي صدر مصر والمصريين إلي اليوم، وكان ترتب على ذلك عدة أمور في غاية الخطورة، أشدها خطورة هو تمكين الامبراطور العثماني من أراضينا لتحقيق حلمه في استعادة الخلافة العثمانية.

وهذا يتضح من حجم التسهيلات التي قدمها الإخوان لأردوغان ليتمكن من مصر، وذلك من خلال اتفاقيات اقتصادية بلا حدود، وأكيد كان هناك اتفاقيات أمنية، وكيف قام “مرسي” بتسريب وثائق سرية للغاية إلي قطر وتركيا ترتبط بالأمن القومي المصري.

ما الضرر المترتب علي تسريب الوثائق المصرية؟

بلا شك هذه الوثائق المسربة تضرب الأمن القومي المصري في مقتل، فإذا كانت تركيا تسعي كما يقول أردوغان إلي استعادة الإرث العثماني فالإخوان كانوا سيطلقون أمامها البخور، ويدقون لها المزاهر ويقومون بتجهيزها اقتصاديا بحيث تصبح تركيا هي المسيطرة علي مصر، ويتم إعفاء جميع تجارتها من الجنوب إلي الشمال والعكس من دفع أي رسوم وذلك من خلال عدم مرورها من قناة السويس.

هل كان يتم ذلك في إطار اتفاقية الجات أم عن طريق اتفاقية ثنائية بين مصر وتركيا؟

كان هناك ما يسمي باتفاقية “الرورو” أو سفن الدحرجة، بين مصر وتركيا وهذا معناه أن السفن التجارية التركية المتجهة إلي أسيا أو إلي إفريقيا لا تمر من قناة السويس حتي لا تدفع الرسوم، بل كانت تتجه سفن “الدحرجة” المحملة بالبضائع التركية أو البرادات العملاقة لتنزيل شحنتها في ميناء مثل دمياط أو الإسكندرية أو يجوبوا مصر من شمالها إلي جنوبها حتي يصلوا إلي ميناء السويس أو السخنة بعيدا عن قناة السويس حتي يجدون “سفن دحرجة” أخري ينقلون عليها اللواري المحملة بالبضائع التي لم تدفع أي رسوم.

هذا بالإضافة إلي استخدامهم الطرق الخاصة بنا، وتكسيرها أحياناً، وكذلك حصولهم علي كل الخدمات المدعمة من وقود وطاقة وكهرباء وخدمات تموينية مدعمة طوال فترة تواجدهم داخل مصر. دون أن يدفعوا ولا مليم. وهذا الكلام ينطبق علي التصدير والاستيراد.

وبالنظر إلي السلع التركية الموجودة لدينا سنجد إنهم تقريباً يغطون كل الإنتاج الاستهلاكي من ملابس جاهزة إلي أثاثات وغيرها، ومن أجل ترويج منتجاتهم سيوقفوا أي صناعة مصرية منافسة لها. وكل هذا يعد تخريبا في الاقتصاد المصري.

ما المسار السياسي الذي كنت تتوقعه لمصر قبل 30 يونيو؟

كان حزب الإخوان سيتوغل ويزداد ويتوسع ويقوي وبلا شك كان سيؤيد هذا الخط الإخواني التركي بشكل سافر جداً، بمعني إن كل مؤسسات ونقابات وهيئات الدولة وغيرها كانت ستقع تحت سيطرة إخوانية تامة وتسير في الاتجاه الذي تريده تركيا ويخدم أحلام السلطان التركي وتمكنه من أن يستعيد إرث الإمبراطورية العثمانية. وهذه رغبة مُلحة بالنسبة لتركيا وأردوغان.

إذا لم تحدث ثورة يونيو ما استطعنا أيضاً ترسيم حدودنا البحرية والتي هي لصيقة الصلة بحقول الغاز مثل حقل “ظهر” وغيره في البحر المتوسط، بل كان سيحصل “أردوغان” على حق استغلال كل الحقول، بعدما يقوم بترسم الحدود لصالحه وأي آبار بترول أو غاز لدينا، تصبح تحت سيطرة تركيا ممثلة في أردوغان، فيستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع علي تركيا بالرخاء. وكنا أصبحنا في نفس وضع ليبيا بالنسبة للاتفاقيتين الدوليتين اللتين عقدتهما تركيا مع السراج، فكان الإخوان سيبصمون على كل الاتفاقيات دون قيد أو شرط وتستمر المهزلة في البحر المتوسط.

هل صحيح ما يشاع إن الإخوان كان لديهم رغبة في تسليح الميليشيات الإخوانية؟

الإخوان كان لديهم رغبة شديدة في تكوين جيش لهم داخل مصر يضاهي ويشبه الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما شرع فيه مرسي بالفعل، وعندما ذهب للقاء بوتين في موسكو طلب منه تسليح التنظيم الخاص للإخوان في مصر “ميلشيات الإخوان” لدرجة أن بوتين استغرب من الطلب، ولم يفهم هل مرسي يطلب تسليح الجيش المصري أم يريد أن يسلح “حرس ثوري إخواني” داخل مصر.

اليوم المشهود الذي ذهب فيه مرسي إلي ستاد القاهرة وأعلن عن قطع العلاقات مع سوريا، ونادي من منصة الاستاد قائلاً: “لبيك سوريا” فكان يريد أن يحشد مصريين ليحاربوا الجيش السوري علي أرضه كمرتزقة، فما يفعله أردوغان حالياً في ليبيا كان مرسي يريد أن يفعله في سوريا، وهذا منتهي البلاهة والحماقة في التصرف.

لماذا كانت فرحة دول الخليج والأردن كبيرة بثورة 30 يونيو؟

مصر كانت ستعادي كل الدول العربية وهي تحت الحكم الإخواني، لأن هذا التنظيم كان علي صلة ويدعم تنظيم الاخوان بالسعودية والكويت والإمارات، نفس أداء حزب الله اللبناني، ولكنه كان يعمل لصالح “أردوغان” فثورة يونيو أزاحت عننا هذا الكابوس تماماً وإلا كنا خسرنا كل دول الخليج. ولهذا كان رد فعل دول الخليج والأردن وفرحتهم بثورة 30 يونيو لا تقل عن فرحتنا بها، لأنهم اكتشفوا إلي أي مدي كان تنظيم الإخوان ضالعا في قلب نُظم الحكم في هذه الدول لتحويلها إلي نفس النظام “الأردوغاني” فكانت هذه الدول ستضيع.

ما سر عداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمرسي العياط؟

لا يخفي علي أحد اتفاقية تبادل الأراضي بين كل من إسرائيل وأمريكا والإخوان وحماس، والتي قام بتخطيطها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجنيرال “جيورا إيلاند” الذي كان يسعي إلي تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أرض سيناء، أي أن تعطي مصر للفلسطينيين من أرضها تعويضاً عن الأرض التي احتلتها إسرائيل في الضفة الغربية، وهي المنطقة من غزة أو من رفح حتي العريش، وبدلاً من إقامة دولة فلسطينية يقيموا إمارة غزة الكبرى وتتم تصفية القضية الفلسطينية وكان مطلوب وفقاً للاتفاقية أن تعطيهم مصر 720 كيلومترا مربعا علي أرض العريش ورفح.

هذا الكلام صرح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عندما قال له مرسي أنا سأعطيك “سلخة” من عندي ولكن محمود عباس رفض وقال له هذه الاتفاقية ستضيع القضية الفلسطينية إلي الأبد. فقال له مرسي أنتم تريدون 750 كيلومترا، أنا سأعطيكم 1500 كيلومتر من سيناء، فلولا 30 يونيو كانت إسرائيل أخذت هذه الأرض وأعطتها للفلسطينيين واستولت هي علي أراضي الضفة الغربية وانتهت هذه المشكلة. 30 يونيو جنبت مصر مشاكل ليس لها أول من آخر.

هل كان هناك اتفاق بين مرسي والبشير يتعلق بحلايب وشلاتين؟

نعم هناك تصريح أدلي به مرسي، عندما كان يزور السودان قال فيه إنه سوف يعطي السودان حلايب وشلاتين وكأنه يوزع من تركته الخاصة، فالإخوان لا يعترفون لا بحدود ولا بوطن، فكيف يفرط في الأراضي المصرية، ولولا حكم الإخوان ما كانت إثيوبيا استطاعت أن تشرع في بناء سد النهضة ما لم يكن الإخوان علي رأس الحكم في مصر في هذا التوقيت.

ماذا عن حكم الإخوان في الداخل المصري؟

كل ما سبق كان له تأثير قوي علي الداخل المصري وعلى الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كنا نعيش فيها، وكيف أصبحنا الآن، فالكهرباء التي كانت تقطع كل نصف ساعة، ونقص أنابيب البوتاجاز والطوابير والزحام علي محطات البنزين، ومشكلات التموين والمياه التي كانت تُقطع بالأيام أو بالساعات، نحن اليوم لدينا طاقة تفوق الطاقة التي حققتها مصر في 30 أو 40 سنة ماضية، وذلك من خلال محطات الكهرباء الجديدة التي تم إنشاؤها، واكتشافات الغاز والبترول وكذلك إنشاء مفاعل الضبعة الذي سوف يعمل عن قريب.

فعندما قامت ثورة 25 يناير كان لدينا 36 مليار دولار احتياطي انخفض لأقل من 14 مليار دولار بعد أيام قليلة، وكانت مصر علي شفا أن تعلن إفلاسها ولكن بحمد الله استطعنا أن نتخطى حد الـ45 مليار دولار بعد ثورة 30 يونيو.

وقبل ثورة يونيو الذي كان يصاب بفيروس سي كان يكتب وصيته، أصبح حالياً فيروس سي مثله مثل أي دور أنفلونزا معظم المرضي يتم شفاؤهم، كما تصدينا للأمراض السارية، حالياً يوجد التأمين الشامل الجديد في مجال الصحة علي كل المواطنين المصريين.

وفي مجال التعليم، عندما جاءت التنافسية الدولية لتقيم منظومة التعليم في مصر بالنسبة لـ186 دولة نحن كنا في الترتيب الـ186 نحن حالياً قفزنا في مقدمة الدول الـ86 علي مستوي العالم، وكذلك في مجال الطرق هناك مجالات كثيرة جداً مصر تقدمت فيها خلال السنوات الست الماضية، فلو لم تكن 30 يونيو كان زمان مصر أصبحت ليبيا الأخرى وكانت امتدادا للعفن والإرث التركي.