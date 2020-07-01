من خالد محيي الدين إلى الفريق السيسي:إلى الأمام من أجل تحقيق أهداف الثورة

أرسل خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع رسالة إلى الفريق عبد الفتاح السيسي فى أعقاب ثورة 30 يونيو.. جاء فيها.

السيد الفريق عبد الفتاح السيسى

القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى

تحية طيبة وبعد.. في هذه الظروف الصعبة والحاسمة التى تمر بها البلاد، وبعد ثورة الشعب المتجددة فى 30 يونيو 2013، والسعادة التى أشعر بها مع كل شعب مصر ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أكد استمرار انحياز القوات المسلحة للشعب وحده.. وجدت من واجبي كعضو فى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 أن أتوجه إليكم كقائد للقوات المسلحة وممثلا لثورة الشعب والجيش وإلى الشعب المصرى بالبيان المرفق مساهمة منى فى هذا الحدث التاريخي العظيم بعد أن حالت ظروفي الصحية دون أن أكون وسط المحتشدين فى ميدان التحرير .

وإلى الأمام من أجل تحقيق أهداف الثورة فى “عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية ” .. والنصر للثورة والثوار .

خالد محيى الدين

الثلاثاء 2 يوليو 2013