ماجدة موريس تكتب:٢٠١٣ مسلسلات شاركت المصريين في الثورة

ماجدة موريس

لم يكن صناع الدراما المصرية ومبدعيها غائبين عن الاحتجاج والمشاركة في احداث ثورتي ٢٥يناير و٣٠ يونية ،وانما قدموا ما يمكن اعتباره واحد من أقوي المواسم الدرامية عام ٢٠١٣ من خلال مجموعة من الاعمال الكبيرة فيما طرحته وفِي تعبيرها وتحليلها للأسباب التي أوصلت المصريين للغضب والخروج الي الشارع ورفض الاستبداد والفساد في كل أشكالهما ولنبدأ بعمل درامي مختلف هو(بدون ذكر أسماء ) الذي قدم حال وأحوال الناس في مصر في زمن حقبتي الثمانينات والتسعينات ،من خلال رصد الكاتب وحيد حامد ،والمخرج تامر محسن ( في أول أعماله)في دراما تتجاوز غيرها في صراحة القول،والفعل،أبطالها ليسوا الفقراء فقط،وانما المتسولون او الشحاذون. ضمنا وصراحة،،من (ربيع)بائع البسبوسة علي عربة يد بلا تصريح،الي (مبسوطة)بائعة الفل في أشارات المرور،و(عبدو )العجوز الجالس علي كرسيي ،مسحوبا من شاب وسط السيارات،عالم ثري برغم الفقر والعوز يقاوم السقوط في كل لحظة بغريزة البقاء،وبكل ما أوتي من قوة ،،هذا العمل يعاد عرضه الان علي شاشة (سي.بي.سي)دراما ليذكرنا بأجواء عرضه الاول في يوليو٢٠١٣. وأيام الغضب الشعبي والرفض لحكم مبارك من خلال ثورة ٢٥يناير،ثم رفض حكم الاخوان بكل ما مثله من طغيان ومحاولة للتكويش علي كل أمور الحياة وهو ما أنتهي بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ونزول الناس في الشوارع بالملايين في هبة تاريخية للدفاع عن أنفسهم من خطر يهدد الكل،،وربما كان هذا الخطر والشعور به هو الدافع الأساسي لدي العديدين من صناع الفن الذين قدموا في هذا العام قضايا العلاقة بين الناس والسلطة ،والناس والأمن ،وفِي دفع بعض من القضاياالمسكوت عنها الي دائرة الضوء،وهو ما رأيناه عبر (بدون ذكر اسماء) في تعبيره عن الصراع بين دولة الشارع ودولة الامن،وفِي طرحه للمد الإخواني الذي شكل حكما مواز في كل حارة يطيعه الناس،وايضا مسلسل(موجة حارة ) عن رواية لأسامة انور عكاشة كتبتها للتليفزيون مريم نعوم ومعها مجموعة لكتابة الحوار وأخرجها محمد ياسين وحيث تدور الاحداث فيها حول الصراع الدائم بين حماة القانون والخارجين عليه،،وبحيث يقدم العمل الجميع ابطالا وفقا لتأثيرهم في محيطهم وفِي غيرهم من الناس،،وأشرارا،،وفقا لسلوكهم في حياتهم العامة والشخصية التي لا يراها الناس.وبينهم بطل المسلسل ضابط الشرطة المأذوم بين أمه وزوجته،وبين قواد خبير لا يستطيع القبض عليه برغم امر الاعتقال،

ربيع الغضب

وفِي نفس الوقت-يونيو٢٠١٣-قدم لنا الكاتب مجدي صابر والمخرج محمد فاضل مسلسلهما (ربيع الغضب) من خلال مجموعة شخصيات تختلف افكارها وسلوكياتها وتتشابك علاقاتها لتصل بِنَا عبر الاحداث والمواقف الي رؤية واضحة لمنظومتان يجمعهما بلد واحد،منظومة الشرفاء الغضبين والمحبطين والمتلقين دائما للضربات من كل اتجاه،ومنظومة الفاسدين التي تتغلغل في كل مكان محمية بالنفوذ السياسي والمادي والامني،برغم ان الشرفاء هنا لهم قاماتهم ايضا ولكنهم غير فاسدين ! وليصبح الحل هو امتلاك إرادة التغيير وأسترداد كرامة المواطن والوطن،،ومن الاعمال الدرامية الهامة ايضا في هذا العام ،والتي قدمت نماذج من الخروجات عن القانون ،مسلسل (تحت الارض) للكاتب هشام هلال والمخرج حاتم علي،ومسلسل (فرعون )اخراج محمد علي،وعلي الجانب الآخر،،قدمت الدراما المصرية في هذا العام عملان من اهم الاعمال في تعبيرهما عن التطور الطبيعي للحياة الاجتماعية والانسانية ،وبأسلوب يجمع بين صدق التناول وعمقه وقدرة صناع العمل علي احداث التوازن المرئي المنشود،وهما مسلسل(ذات )المأخوذ عن رواية الكاتب صنع الله ابراهيم وسيناريو مريم نعوم ونجلاء الحديني،وأخراج كاملة ابو ذكري ،(والذي يعرض الان ايضا علي قناة القاهرة والناس)،ثم مسلسل (الداعية )للكاتب مدحت العدل ،والمخرج محمد العدل ،،والذي نادرا ما يعرض برغم أهميته الشديدة،وفرادته،،،والذي يؤكد علي علاقة الدين بالحياة بكل اتساعها كما خلقها الله،وليس كما يريدها البعض،