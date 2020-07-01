وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والزمالك والترسانة والصيد والجزيرة في أول أيام عودة النشاط الرياضى

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء عدداً من الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات.

جاءت الجولة في أول أيام عودة النشاط الرياضى وفق قرارات عودة النشاط التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وشملت الجولة تفقد أندية الأهلي والزمالك والجزيرة والصيد والترسانة، ومركز شباب الجزيرة، ومركز شباب الحوتية.

واستمع الوزير لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وتجهيزات تنفيذ تلك الإجراءات في أماكن الاستقبال، والبرجولات والمطاعم، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين الأعضاء.

وتعرف الدكتور أشرف صبحي على جهود مجالس إدارات الأندية بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة وفق معايير منظمة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة ، وأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

وثمن وزير الرياضة على وعي أعضاء الأندية والتزامهم بالتعليمات والضوابط الإجرائية المعلنة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك طوال تواجدهم داخل الأندية.

وفى السياق ذاته، أشاد وزير الشباب والرياضة بحرص مسئولى الأندية ومراكز الشباب على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكامل الجاهزية للتعامل مع الموقف الراهن وفق التعليمات والاحتياطات اللازمة.

كما تفقد الوزير المنشآت الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب واستعدادها لاستقبال الأعضاء مع بداية تطبيق قرار عودة النشاط.