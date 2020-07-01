“كامل الوزير” : الاسراع في شراء عدد ٦ قطارات نوم متكاملة لاول مرة في تاريخ السكة الحديد وفقا لاعلى المواصفات الحديثة للقطارات

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4 %

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة ما تم انجازه من أعمال التطوير حتى عام 2019 والمتمثلة في أعمال تطوير اسطول العربات ( تطوير 26 عربة نوم الماني من أصل 46 عربة وعدد 7 عربة نادي الماني من اصل 12 عربة نادي وتطوير عدد 13 عربة نوم اسباني من أصل 55 عربة وعدد 2 عربة نادي اسباني من اصل 10 عربات نادي كما تم استعراض ماتم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة كما تم استعراض أعداد الركاب الاجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019 حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 الف راكب والاجانب 77.5 الف راكب باجمالي عدد ركاب يبلغ 408.5 الف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 الى 317.3 الف راكب والاجانب الى 111.1 الف راكب باجمالي 428.4 راكب اي بزيادة اجمالية للركاب بواقع 19.8 الف راكب بنسبة زيادة 5%

ووجه الوزير بالتطهير والتعقيم المستمر للعربات والتغيير المستمر لكاقة المفروشات والاداوات المستخدمة من قبل الركاب بالقطارات لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاسراع في شراء عدد ٦ قطارات نوم وفقا لاعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادةالوافدة الى مصر خلال الاعوام القادمة والتوسع في تشغيل اكشاك جديدة في عدد من المحطات التي تم تطويرها مؤخرا مثل محطة دمنهور وكذلك الاستمرار في فتح اسواق جديدة للشركة خارج نطاق محطات السكك الحديدية كالتوسع في ادارة بوفيهات الشركات والهيئات التي لاتتبع وزارة النقل والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.