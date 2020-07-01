في مذكرة رسمية:رئيس”نقابة البترول”يطالب وزيرة التضامن بتنفيذ توجيهات الرئيس وصرف العلاوات الخمس للعاملين بقطاع البترول

خاطب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران ،اليوم الاربعاء ، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،والنائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،بالتدخل العاجل لمواجهة أزمة استبعاد المحالين على المعاش بقطاع البترول من تطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ والقاضي بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات الخاصة التى تقررت من 1-7-2020 ،والتي تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.

وقال “جبران” في مذكرة رسمية أن العاملين بقطاع البترول ينطبق عليهم تطبيق نفس القرارات و الاجرءات التى تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة،موضحا أن العاملين بالمعاش بالقطاع يتم استقطاع مبلغ صندوق التأمينات الاجتماعية من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩ .

وأكد “جبران” في مذكرته بسرعة إتخاذ اللازم من إجرءات لمنع حرمان هؤلاء من مستحقاتهم التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه المستمر والتدخل ،والإستجابة لأصحاب المعاشات،وإلزام الحكومة على تنفيذ مطالبهم ،مشيرا إلى أن أي تقاعس في ذلك يخالف توجيهات الرئيس.