الدواء المصري لعلاج كورونا في اذاعة الشرق الاوسط .. غدا

يستضيف برنامج الحلم المصري العاشرة مساء الخميس في اذاعة الشرق الاوسط دكتور سيد هندواي ، رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات المصرية لصناعة الأدوية وأستاذ الأورام بجامعة المنصورة ، والذى يتحدث عن جهود الدولة في إنتاج علاج فيروس كورونا من خلال تصنيع الدواء الياباني(افيجان) في المصانع المصرية، وعن وجود 20 شركة مصرية حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية وتسابق الزمن بدعم الحكومة لطرح علاج فيروس كورونا للمواطن المصري خلال أيام قليلة وبأسعار مناسب دون هامش ربح انطلاقا من مسئوليتها الوطنية ، ويتحدث أيضا عن فاعلية الدواء الجديد التى تتجاوز ال 95% ويحقق الشفاء خلال 4 ايام ، بالاضافة الى الحديث عن الدواء المصري الذي يتمتع بسمعة طيبة حيث نحقق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 97% ، البرنامج إعداد وتقديم احمد إبراهيم.