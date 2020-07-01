ابو غزالة تناقش تحديات كورونا مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 ( فيروس كورونا المستجد ) وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

فقد دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – أدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية – الرياضية – المالية ) عن بعد online خلال الفترة من 22 الى 28 يونيو 2020، وعلى ان يكون اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد online يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2020 برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ،الجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية.

وايماناً بدور جامعة الدول العربية لدعم الشباب العربي وإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية شبابنا العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصا على الشباب العربي ومساعدته في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

وقد أوضحت سعادتها أنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد online يوم الاحد 5 يوليو 2020 مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا، منتدي الشباب العربي الأوروبي السابع، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، جلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، جلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.

كما أكدت سعادتها بأن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة