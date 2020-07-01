الماجستير بإمتياز لصاحب رسالة بعنوان تأثير أفلام الكرتون على إنتشار العنف بين الأطفال

شهدت كلية الآداب جامعة المنصورة أمس الإثنين مناقشة رسالة ماجستير بعنوان ( تأثير أفلام الكارتون على إنتشار العنف بين الأطفال ) للباحث والصحفي محمد السعيد الأسود ، بحضور كلا من الأستاذ الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة “رئيس لجنة المناقشة” ، والأستاذ الدكتور علي يحيى ناصف أستاذ ورئيس قسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة “مناقشاً” ، والأستاذة الدكتورة دينا السعيد أبو العلا رئيس قسم علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة “مشرفاً” .

وتناولت الدراسة أسباب إكتساب الأطفال للعنف بكافة ألوانه ، لاسيما العنف المكتسب من مشاهدة برامج الأطفال كأفلام الكارتون أو الرسوم المتحركة والتي تحتوي على مشاهد عنيفة ، تؤثر على الأطفال سلباً لدرجة تصل لإنهاء حياته في بعض الأحيان ، ذلك لأن الطفل مقلد لكل مايراه من دون أن تكون لديه القدرة على التفرقة أحياناً بين ما هو ضار ونافع .

واحتوت الدراسة على سبعة فصول وهي دراسة (ميدانية) ، تم تطبيقها على الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة التي تقع بين 9 سنوات إلى 12 عام ، وقد منحت لجنة المناقشة الباحث درجة الماجستير بتقدير إمتياز تقديراً له على جهده في تلك الدراسة التي عرضت لقضية هامة وجب تسليط الضوء عليها من قبل المعنيين بأمر الطفولة بإعتبار أن أطفال اليوم هم قادة الغد وبناة المستقبل .