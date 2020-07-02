شكري يبحث مع نظيره الأردني سبل التصدي للمحاولات الاسرائيلية لضم أراضي فلسطينية جديدة.

في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وخلال اتصال هاتفي بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني “أيمن الصفدي” عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث تم بحث أساليب التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية المزمعة لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن كيفية تحصين جهود تحقيق السلام من تداعياتها. كما أكد الوزيران على استمرار التنسيق مع كافة الأطراف والشركاء لتهيئة الظروف وخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري قام بإطلاع نظيره الأردني على آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الوزير الصفدي على دعم المملكة للموقف المصري في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية وينهي الخلاف حول سد النهضة عبر حل تفاوضي وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.