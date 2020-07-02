قمح منتهي الصلاحية !

كتب اسامه شمس الدين

كارثه مطحون الاتحاد يصرف دقيق فاسد من 3شهور مما يعتبر كارثه بكل المقاييس واجب التحقيق بها بمعرفة وزاره التموين والرقابة الاداريه بالاضافه الى فرع شركه مطاحن مصر العليا حيث أكد أكثر من 20 الف مواطن من بقالين تموين وأصحاب مخابز أن مطحون الاتحاد التابعه لشركة مطاحن مصر العليا ومقره مدينه الاقصر كان حتي أمس الأربعاء الأول الشهر الجاري يقوم بطحن اقماح منتهية الصلاحية بعد استلامها من صوامع محافظه قنا وسفاجا وقوص،خلال تلك الفتره الماضيه وان أصحاب المخابز والبقالين كانو يتعرضون لضغوط شديده من أجل صرف الكميات المخصصه للمخابرات محلات البقالة وجدير بالذكر أن مطحن الاتحاد صاحب واقعه الفساد الخطيرة بمحافظة الاقصر هو المطحن الوحيد بالمحافظة المخصص لصرف دقيق الخبز المدعوم لمراكز محافظه الاقصر فى المدينه وبقية المراكز الأمر الذي يكشف أن هناك أكثر من مائة ألف طن دقيق بلدي فاسد ومنتهي الصلاحية تم صرفه لأكثر من نصف مليون مواطن بالمحافظة لذا من المؤكد أن هؤلاء المستفيدون من الدقيق الفاسد صرف لهم خلال 3شهور دقيق فاسد قد يتسبب بثابتهم بالعديد من الأمراض الفيروسية، وعلى ضوء ذالك طالب حزب التجمع بمحافظة الاقصر بلجانه المختلفه بفتح تحقيق موسع فى هذه الواقعة الكارثية مع جميع المسؤلين عن شركه مطاحن مصر العليا ومدير مطحن الاتحاد السابق الذي تم نقله إلى الاداره الفنيه بمافظه قنا صوامع قوص كذالك التحقيق مع جميع أصحاب المخابز والمحلات التموينية الذين صرفو دقيق فاسد وسلموه للأهالى كما دعت لجنه حزب التجمع محافظ الأقصر المستشار مصطفي الايهم القيام بتحقيق آخر من جانبه بوصفه محافظ لإقليم وهل كان يعلم بتلك الكارثه من عدمه وكيف وأين كان مدير التموين بمحافظة الاقصر من كل ذالك ولماذا لم يقم بعمل الازم ولماذا تفجرت واقعه طحن الدقيق من 3ايام فقط رغم أن المطحن والمسؤولين كانو مستمرين فى عمليه طحن آلاف الأطنان دون أن يتخذ معهم أي إجراء ومن جانبه قال مسؤل رفيع المستوي بالمعاش أن الشركه لا يمكن أن تقوم بإعدام الغلال التي ثبت أنها منتهية الصلاحية بل العكس سوف يتم لها الطحن وسوف تقوم اداره المطحن بثرفها لأصحاب المخابز،والمحلات التموينية بشتى الطرق لأنه لا يمكن إعدام كميات هائلة من الغلال تسلمها المسؤلين بمحافظة قنا من ميناء سفاجا دون معرفة جه الموردين أو جه الدوله التي قامت بتصدير تلك الاقماح وأكد، المسؤل، ح،س،ع،أن واقعه طحن دقيق فاسد فى مطاحن الصعيد ليست جديده ولا غريبه الحدوث!