أهالى ضحايا مستشفى العزل الخاصة بالاسكندرية يتهمون ادارتها بالاهمال

كتب احمد سلامة

اتهم اهالى ضحايا حريق مستشفى البدراوى الخاصة بالاسكندرية والذى ادى الى وفاة 7 من مرضى فيروس كورونا واصابة 7 أخرين ادارة المستشفى بالاهمال والتسبب فى الحريق . كانت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية تحت إشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه قد استمعت إلى أهلية المتوفين السبعة، والذين اتهموا إدارة المستشفى في التحقيقات بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة ذويهم وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية داخل المستشفى وتأمين المرضي من أي حوادث. و قررت سرعة طلب استعجال تحريات المباحث، وتقارير اللجان التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة والتقرير الطبي الخاص بالمتوفين في حريق مستشفى البدراوي الخاص، والذي نشب بقسم خاص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد. ورجحت معاينة النيابة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف، والذي تسبب في امتداد النيران واشتعالها بالمستشفى، والتي تسببت في وفاة 7 نزلاء مصابين بفيروس كورونا باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة. كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بإدارة الأمن الصناعي، بمديرية القوى العاملة، لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية