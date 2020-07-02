رؤساء الهيئات الصحفية والأعلى لتنظيم الإعلام يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان ..الأحد

بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبدالقادر زي، وحيث تقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.

فقد قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تنفيذاً لقرارات السيد رئيس الجمهورية المشار إليها، دعوة كل من: كرم كامل إبراهيم جبر، عبدالصادق محمد الشوربجي، حسين كمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح الأحد القادم 5 يوليو.

وكلف المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.