الى من يهمة الامر ضد رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر

الى من يهمة الأمر

رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر يُغلق شبابيك الادارة التعليمية من الجهة الشرقيه رغم بعدها عن مقر استراحته الشخصية حوالى 15متر.

الغريب ان مبني الادارة التعليمية داخل سور والمبني يبعد عن السور من الداخل حوالى 3متر يعني لو فيه ضرر على احد ماتم تصميم تلك الشبابيك من هيئة الابنية التعليمية لكن رئيس مركز ومدينية الزينية يستخدم سلطته مخالفة للقانون!!!؟؟

طيب بدل من اغلاق الشبابيك والمناكفة غير القانونية ماذا تم فى اعمال القمامة والنظافة والسجل المدني والشهر العقارى ومركز الشرطة والانتهاء من اعمال الحفر والانتهاء من الصرف الصحي وتمديد الغاز الطبيعي وملف الصحة وشبكة المياه الغير صالحة ..كل ذلك لايعني سيادة العميد ولا الحاشية التى يطبلوا له ويُسبحون ويَسبحون من اجل ارضائة على حساب البلد والمواطن!!.