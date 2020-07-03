المخرج ” أحمد أشرف ” يعقد أولي جلسات التصوير بـ ” نظرة “

يستعد المخرج الشاب ” أحمدأشرف ” لتصوير فيلمه الجديد ” نظرة ” بعد الإستقرار علي أبطال العمل ..و من المقرر مشاركة الفيلم

في عدة مهرجانات محلية و دولية.

الفيلم من إنتاج شركة ” Advanced media Production “..تأليف شادية الهواري ، تمثيل: نائل علي , دومنيك, مايكل ,احمد عادل , محمد ابوعيد, احمد سعيد..تصوير معاذ , محمد محي ،مدير تصوير بشوي نصري ،مونتاج احمد السعدني .

حيث تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي درامي كوميدي ، عن شاب يتعرض للتنمر ، من خلال عدة مواقف فور وصوله إلي القاهرة ،

و سرعاً ما تتطور للأحداثو تتبادل الأدوار ، و تحدث المفارقة ،

يتخطي الفيلم توقع المشاهد ، حيث تأتي النهاية غير متوقعة ، الفيلم يناقش قضية العنصرية برؤية جديدة ، و زواية لم يتطرق لها أحد من قبل .