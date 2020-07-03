في الذكرة السابعة لثورة يونيو 2013 :د.رفعت السعيد يهزأ بتصريحات العريان عن ”يسار السعيد”..ورفض دولة المرشد..وقال لمرسي :”لا تفعل مثل هتلر”

في الذكر السابعة لثورة 30 يونيو نتذكر تصريحات قالها د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق خلال فترة حكم “الاخوان”

“1” رفعت السعيد يهزأ بتصريحات العريان عن ”يسار رفعت السعيد”

سخر رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، من تصريحات أدلى بها عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان، قائلاً: إنه يفخر باقتناع الإخوان بأنه لن يصير حليفا لهم.

وقال السعيد ضاحكا في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية: “شرف كبير لي أن يتأكد العريان أنني لا أقبل أن أكون حليفاً للإخوان”.

وكان العريان، قد صرح في رسالة على موقع تويتر “ﻻ عزاء ليسار رفعت السعيد، اﻷمل فى يسار جديد يقوده من الجيل القديم عبد الغفار شكر والوسط كمال خليل والشباب وائل خليل ورفاقهم لهم منى احترامات”.

وجاء تعليق العريان، بعد يوم من أزمة تسببت فيها تصريحات له انتقد فيها اليسار المصري واتهمه فيها بتلقي أموال من الخارج والتبعية وإهمال الدين.

وأضاف العريان، في تصريحاته أن اليسار المصري الجديد تخلص بالفعل من السيطرة الأجنبية بعدما سقطت الكتلة الشرقية بسقوط الاتحاد السوفيتي.

ووصف السعيد، هذه التصريحات بأنها تراجع عن اتهامات الأمس فيما يتعلق بتلقي اليسار أموال من الخارج.

وقال السعيد خلال اتصال مع أصوات مصرية “العريان يحاول الهروب مما قاله عن تلقى اليسار المصرى لتمويل أجنبي لأنني قمت بالرد عليه بالوثائق والمستندات التى تثبت تلقي جماعة الإخوان لتمويل أجنبي من شركة قناة السويس الفرنسية ومن الانجليز والأمريكان وأن كل هذا مثبت بوثائق في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية وأرشيف الكونجرس الأمريكي”.

وأضاف، أن العريان يحاول أن يختار لنفسه حلفاء من اليسار “ولا أعتقد أن أحداً منهم سيقبل منه هذا التصريح”.

23 أغسطس 2012

“2”.. ويرفض دولة المرشد.. ويقول شفيق ليس خطرًا على مصر

قال رئيس حزب التجمع د.رفعت السعيد، إنه ضد التصويت لمحمد مرسي في جولة الإعادة لأننا ضد دولة المرشد ونرفض سياسات الحزب الوطني السابقة. وأكد السعيد في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ” الحقيقة” علي دريم 2، أن الفريق أحمد شفيق لا يمثل خطرا على مصر بالإضافة إلى أنه ليس له جهاز سري وأنصاره من الوطني المنحل هم أنصار اللحظة.

وأضاف، أن جماعة الإخوان ليسوا شياطين ولكنهم خصم سياسي يواجه بالسياسة، مضيفاً أنه كان يعارض مبارك أكثر من معارضته الإخوان. وتابع رئيس حزب التجمع: لا أحد يستطيع الإطاحة بالإخوان لأنهم مكون سياسي لكنهم ينتهجون سياسة خاطئة باستخدام الدين، ونحن نطالب بالدولة المدنية التي تعطي للمواطن حقوق متكافئة للجميع. وأشار السعيد إلى أن حزب التجمع مع استكمال المرحلة الانتقالية واستكمال الانتخابات وأن المعتصمين في ميدان التحرير ليس لهم الحق وحدهم في تحديد مصير مصر لأن كل من في الميدان ليس ثوارًا.

6 يونيو 2012

“3” رسالة إلى الرئيس مرسي: : “يا حاج مرسى لا تفعل مثل هتلر”

قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إن قرارات الرئيس المعزول مرسى هى ترسيخ للحكم الديكتاتوري يصاحبه حكم متأسلم جائر، فهذا الحكم بلاء وهناك جرائم ترتكب فى بلاد عدة مثل السودان وإيران باسمها.

وأضاف السعيد فى كلمته بمؤتمر إسقاط التأسيسية والدستور الإخوانى السلف، بحزب التجمع أن ذلك البلاء مركب وليس مخترعا وحالة من حالات تاريخية قديمة فى العلاقة بين الديكتاتور وجماعة الإخوان القديمة ففي الماضي قال مؤسس الجماعة حسن البنا إن ألمانيا تحولت إلى دولة إسلامية وطالب المسلمين بالدعاء لها وأطلق إشاعة أن هتلر أسلم وأطلقوا عليه الحاج محمد هتلر.

وقال السعيد “آن الأوان أن تقفوا صفا واحدا واتركوهم منبوذين ليرتكبوا جريمتهم وحدهم ليحاسبهم الشعب والتاريخ ونحن نمد أيدينا لكم جميعا”.

ثم وجه السعيد حديثه عقب ذلك إلى الرئيس قائلا يا حاج محمد مرسى أرجوك ألا تفعل ما فعله هتلر عندما انقض على الدستور بحجة أنه يسعى إلى التقدم الاقتصادي بألمانيا، مضيفا والغريب أن هناك تشابها بين الكلمات التى قالها مرسى أمام حشود جماعة الإخوان بقصر الاتحادية وما كان يقوله هتلر، والمظاهرات التى قام بها الإخوان هى نفسها التى قامت بها ألمانيا النازية، وأدعو إلى عدم التصدي إلى تلك المظاهرات لأنها مصنوعة وجميع المتظاهرين تم نقلهم بأتوبيسات للمشاركة فيها.

24 نوفمبر 2012

“4” .. و”الإخوان” يحاولون الاستيلاء على المناصب السياسية

قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: الإخوان استحوذوا علي مجلسي الشعب والشورى والآن يسعون للرئاسة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” مساء اليوم السبت: “الإخوان, مشيرًا إلي أن القضية ليست مغالبة ولكن استيلاء علي جميع المناصب السياسية، لكن هناك انقسام يحدث الآن في الكتلة الإسلامية ويقاتلهم علي المنصب مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.

واعتقد السعيد أن انقسام السلفيين حول حازم أبو إسماعيل سيجعل الإخوان يقاتلون أمامهم

31-3-2012

“5” .. ومرسي لا يصلح أن يكون رئيساً لمصر أو قائداً للقوات المسلحة!

هاجم د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الرئيس د.محمد مرسي، واصفا إياه بأنه لا يصلح أن يكون رئيسا لمصر أو قائدا للقوات المسلحة المصرية، وان كل مهامه هو وجماعة الإخوان تبرئة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من عملية كرم أبوسالم. وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «سي بي سي+» أن هذا الزمان هو زمن «العفاريت» حيث يتم القبض على مهربي الأسلحة ولا يتم اتخاذ إجراءات حاسمة معهم ويختفون، موضحا أن د.مرسي إن كان جادا ويريد أن يكون رئيسا لمصر والقوات المسلحة المصرية فعليه أن يعلن تعزيز حدود مصر بالقوات، وهذا لا يعتبر خرقا لاتفاقية كامب ديفيد.

9-8-2012