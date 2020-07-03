في رسالة إلى رئيس حزب التجمع ..أمين “الحزب” بالقليوبية كامل السيد يقترح آليات جديدة لمقاومة الإرهاب فكرياً

بعث أمين حزب التجمع في محافظة القليوبية كامل السيد برسالة إلى رئيس الحزب النائب سيد عبدالعال ،هذا نصها :”السيد المحترم / السيد عبد العال

رئيس حزب التجمع ..أسمى تحياتى وتقديرى …انطلاقا من حبنا لمصرنا وخوفا على مستقبلها أرضا وشعبا فاننى أقترح أن يقوم حزبنا بالبدء بمقاومة الارهاب فكريا دون انتظار العون من أحد سواء من السلطة أو أو غيرها لأننا الحزب الذى قام بذلك قبل الحزب الوطنى الحاكم أيام مبارك لقناعتنا بخطورة ذلك على الحكم والمحكومين وعلى أرض مصر الكنانة لان دولة الخلافة المزعومة تقوم على أنقاض الوطن وتلغى المواطنة فالدين عندهم هو الوطن والخليفة العثمانلى هو حاكم دولة الخلافة انه مشروع ليس وطنيا وفى سبيل تحقيقه يضعون أيديهم فى أيدى الشيطان سمموا عقول الأبناء والناس وزرعوا خطابا دينيا اخوانيا سلفيا غير وطنى فى جزء من قلب الوطن فنجد أناسا ينتظرون الفتح العثمانى من جديد هم مع تركيا وليسوا مع مصر وهم مع الخليفة أردوغان وليسوا مع السيسى هم خناجر فى صدور الوطن يتحينون الفرصة لإظهار ولائهم للدين وليس للوطن كما علموهم ويعلمون أبناءهم وبعضهم فى مواقع المسئولية .

وحزبنا يملك من الخبرة والنضال والتراث فلدينا أعمال الدكتور رفعت السعيد وأمانات الشئون الدينية ونضالات الحزب حتى أيام حكم مرسى لم نجبن يوما أو نتهرب من مواجهتهم لم نكن من عاصر الليمون أو الطامعين فى منصب ومؤسسات الدولة الدينية والاعلامية ومفكريها وكتابها وأدبائها ومثقفيها لم ولن يقوموا بمقاومة الارهاب فكريا رغم تكرار دعاوى السيسى بتطوير الخطاب الدينى مما ساعد على انتشار النار تحت الرماد التى لو ظل الحال على ماهو عليه فقد تحرقنا وتحرق الوطن .لذا أرى أن نعتمد على أنفسنا كحزب برغم تواضع امكاناتنا ونعتبر تلك قضية مصيرية نعطيها الأولوية ونكون جبهة واسعة تقوم بذلك بشكل دائم ومستمر وسط مشاركة شعبية

وأتشرف بأن أدون أدناه مقالة لى فى هذا الصدد من جديد :